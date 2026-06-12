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Hackers iraníes afirman haber pirateado drones del FBI y encienden las alarmas en el Mundial de Norteamérica

Hackers vinculados a Irán amenazaron el Mundial y advirtieron sobre fallas de seguridad en el evento internacional. “Será mejor que refuercen la seguridad de su Mundial, algunos de esos equipos no nos gustan nada”, afirmaron.

  • Grupo vinculado a Irán dice haber hackeado drones del FBI durante meses y lanzan amenaza al Mundial. Foto: AFP / cortesía
    Grupo vinculado a Irán dice haber hackeado drones del FBI durante meses y lanzan amenaza al Mundial. Foto: AFP / cortesía
Agencia AFP
hace 57 minutos
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Un grupo de hackers vinculado a Irán afirma haber pirateado drones del FBI y amenazó con poner en su mira el Mundial de fútbol que comenzó esta semana, informó este viernes 12 de junio un grupo de monitoreo.

El SITE Intelligence Group, organización que monitorea a grupos yihadistas, replicó un comunicado del grupo Handala donde afirman haber tenido acceso “durante meses” a “cada imagen y cada sospechoso” captados por drones de vista en primera persona (FPV, por sus siglas en inglés) utilizados por el FBI.

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Los hackers dijeron que los drones contaban con reconocimiento facial y lectura de matrículas, desplegados para tareas antiterroristas.

“Será mejor que refuercen la seguridad de su Mundial, algunos de esos equipos no nos gustan nada. No lo olviden: los drones FPV están en todas partes; nunca sabes cuándo uno puede acabar justo en el autobús de tu equipo”, dijo Handala en el comunicado citado por SITE.

El FBI está desplegando drones alrededor de los estadios del Mundial para impedir el sobrevuelo de artefactos no autorizados.

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Estará prohibido volar drones sobre los estadios estadounidenses que alojen partidos, así como sobre eventos para aficionados relacionados con el campeonato, que es coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El Departamento de Justicia ha advertido sobre potenciales ciberataques por parte de grupos iraníes tras los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Teherán en febrero, que desencadenaron la guerra en Oriente Medio.

Handala publicó fotos e imágenes que asegura fueron tomadas de los drones pirateados, pero SITE cuestiona esta afirmación.

Según SITE, uno de los videos del supuesto ataque informático fue en realidad producido por una plataforma de software en diciembre de 2024 para promocionar el uso de su tecnología por parte de un departamento de policía estadounidense para evaluar daños causados por tornados.

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Handala afirmó en marzo haber pirateado la cuenta de correo electrónico del director del FBI, Kash Patel, y publicó en línea fotos personales y otro material.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la identificación de los miembros del grupo.

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