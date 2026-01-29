x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Adolescente perdió la vida en ataque de tiburón en el noreste de Brasil

El caso ocurrió en una zona conocida como playa del Chifre, cuando el menor posteriormente fue llevado a un centro médico, pero no resistió a las heridas.

  • Un menor de edad murió producto de una mordida de tiburón en Brasil. FOTO: Captura de pantalla - Google Maps
    Un menor de edad murió producto de una mordida de tiburón en Brasil. FOTO: Captura de pantalla - Google Maps
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Un adolescente de 13 años murió este jueves en la ciudad de Olinda, ubicada en el noreste de Brasil, tras ser mordido por un tiburón, informó el gobierno estatal.

El estado de Pernambuco, donde está Olinda, atrae turistas por sus paradisíacas playas, pero las autoridades advierten sobre el riesgo de bañarse en decenas de ellas por la presencia de tiburones de varias especies en la región.

Lea también: Otra víctima de “hinchas” del fútbol: así era Camilo Andrés Rojas, el estudiante asesinado por aficionados del Cúcuta

El joven fallecido fue atacado por un tiburón al “inicio de la tarde” de este jueves en una zona conocida como playa del Chifre, informó en un comunicado el Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburón (CEMIT).

El menor fue llevado a un centro médico pero “no resistió a las heridas”, detalla el comunicado. El CEMIT ya había registrado una persona herida en otro ataque a comienzos de año.

Entérese: El sarampión vuelve a encender las alarmas en Europa y América, ¿qué pasa en Colombia?

La entidad informó que la playa del Chifre cuenta con cuatro avisos sobre el riesgo de ataques de tiburón. Sin contar el incidente de este jueves, Pernambuco registra 81 ataques de tiburón desde 1992, 26 de ellos resultaron fatales, según el CEMIT.

El estado tiene un litoral de 187 kilómetros, pero los ataques se concentran en un tramo de 33 kilómetros entre las ciudades de Recife y Olinda que la entidad vigila desde 2004. El gobierno estatal anunció que retomará el monitoreo de tiburones con microchips, interrumpido 11 años atrás.

Siga leyendo: Autoridades descartaron fallas técnicas en el avión siniestrado de Satena: cinco equipos forenses analizarán los cuerpos

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida