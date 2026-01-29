Autoridades descartaron fallas técnicas en el avión siniestrado de Satena: cinco equipos forenses analizarán los cuerpos

Las autoridades aeronáuticas y empresas involucradas en la operación del vuelo accidentado en Norte de Santander afirmaron este jueves 29 de enero que, hasta el momento, no existe evidencia de fallas técnicas, errores operativos o condiciones meteorológicas adversas que expliquen el siniestro.
Le puede interesar: Autoridades recuperan caja negra del avión de Satena accidentado, ¿por qué es un paso clave en la investigación?
De esta manera, aclararon y reiteraron que cualquier conclusión definitiva sobre lo ocurrido con la aeronave que despegó sobre las 11:42 a.m. y debía aterrizar a las 12:05 del mediodía y se accidentó entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí este miércoles, corresponderá exclusivamente a los organismos de investigación competentes.