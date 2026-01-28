Otra víctima de “hinchas” del fútbol: así era Camilo Andrés Rojas, el estudiante asesinado por aficionados del Cúcuta

Una estación de servicio cercana al estadio General Santander fue el escenario donde la violencia en el fútbol terminó con la vida del estudiante Camilo Andrés Rojas Rey. El joven, identificado como hincha del Atlético Bucaramanga, fue abordado por integrantes de la barra del Cúcuta durante la noche de este martes 27 de enero.
De acuerdo con varios testigos citados por Vanguardia, los agresores le arrebataron la camiseta de su equipo antes de atacarlo y luego, sin alguna prenda alusiva al Bucaramanga, le propinaron una herida letal con un arma blanca en el pecho.
El ataque, que fue rápido y acabó de inmediato con la vida de Rojas, causó dolor en la familia de este joven oriundo de Floridablanca, pero aún más, gran indignación en la órbita del fútbol colombiano, siendo la primera víctima de las barras bravas en este 2026.