“Hasta nuevo aviso”: Afganistán queda sin internet ni telefonía tras la orden de los talibanes de bloquear las comunicaciones en todo el país

Afganistán vivió el martes un segundo día sin internet ni telefonía móvil, después de que las autoridades talibanes cortaran las conexiones por fibra óptica.
Fuentes diplomáticas indicaron el martes a la AFP que las redes móviles estaban en su mayoría fuera de servicio.
Una fuente que trabaja para la ONU habló de operaciones “gravemente perturbadas” y señaló que estaban “recurriendo al uso de comunicaciones por radio y a limitados enlaces satelitales”.
Los servicios telefónicos suelen transmitirse a través de internet, compartiendo las mismas líneas de fibra óptica, en particular en los países donde las infraestructuras de telecomunicaciones son limitadas.