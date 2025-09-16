Esta es la lista de países que fueron descertificados junto a Colombia como aliados en la lucha antidrogas de EE. UU.

Estados Unidos anunció la descertificación de Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, al considerar que incumplió sus compromisos internacionales de control de estupefacientes durante el último año fiscal.
Así, Colombia se unió a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial del gobierno de Donald Trump, han “fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas” según la legislación estadounidense.
Lea más: Andi advierte sobre graves efectos de la descertificación de EE. UU. en la economía colombiana