¿Quién es Álex Saab, el “hombre del dinero” del régimen de Maduro, deportado de nuevo a EE.UU.?

Las autoridades venezolanas deportaron este 16 de mayo a Estados Unidos al empresario colombo-venezolano Álex Saab Morán. La medida fue ejecutada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), confirmando un cambio radical en la postura de Caracas frente a quien fuera uno de los hombres más protegidos por el chavismo.
“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este sábado 16 de mayo de 2026”, indicó el Saime a través de su cuenta oficial en la red social X. Sin embarco, cabe aclarar que el régimen de Nicolás Maduro lo había presentado en años anteriores como diplomático venezolano.