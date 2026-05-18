Imputan a Alex Saab por lavado de dinero y soborno a altos funcionarios, en una corte de Miami

El empresario colombiano Alex Saab, considerado durante años uno de los hombres de mayor confianza del chavismo, pisó este lunes el suelo de un tribunal federal en Estados Unidos.
Tras ser deportado desde Venezuela el pasado fin de semana, compareció ante una corte federal de Miami acusado de lavado de dinero y conspiración para ocultar fondos obtenidos, presuntamente, mediante sobornos y contratos públicos irregulares.
Saab, de 54 años, llegó esposado y vestido con un overol marrón a la audiencia celebrada en el Distrito Sur de Florida. Durante la diligencia, respondió en inglés “Sí, señora” cuando la jueza Marty Fulgueira Elfenbein le notificó el único cargo formal conocido hasta ahora como lavado de dinero relacionado con una supuesta trama de corrupción de altos funcionarios venezolanos.
La magistrada ordenó que permanezca detenido sin derecho a fianza hasta el próximo 24 de junio.
Siga leyendo: Extradición de Saab agita la campaña presidencial en el país, ¿qué viene?
Así las cosas, quien fuera catalogado como el principal “testaferro” del depuesto mandatario Nicolás Maduro se enfrenta ahora a un cargo penal por lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas, vinculado a una red de sobornos a altos funcionarios para lucrarse con contratos públicos.