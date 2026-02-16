Rusia negó que opositor Alexéi Navalni haya muerto envenenado con toxina de rana ecuatoriana: acusaciones son “infundadas”

El Kremlin calificó este lunes de “infundadas” las acusaciones de un informe de cinco países europeos que asegura que el opositor Alexéi Navalni murió envenenado por una “toxina rara” cuando estaba en una prisión rusa, hace exactamente dos años.
El activista anticorrupción que se opuso durante años al presidente ruso Vladimir Putin y a la ofensiva contra Ucrania lanzada en 2022, falleció en prisión el 16 de febrero de 2024, a los 47 años.
Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos acusaron a Moscú de haberlo “envenenado”, según las conclusiones de una investigación publicadas el sábado.
“Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos sesgadas e infundadas”, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa telefónica con presencia de AFP.