Irán “no cederá” ante los manifestantes, advierte el líder supremo Alí Jamenei

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió este viernes que su país “no cederá” frente a una ola de protestas que va en aumento y representa un serio desafío para la República Islámica, en el poder desde 1979.
A gritos de “muerte al dictador”, los iraníes reclaman abiertamente en las calles de Teherán y otras ciudades el fin del sistema teocrático chiita, después de casi dos semanas de un movimiento inicialmente vinculado al malestar por la carestía de la vida.
La oenegé Iran Human Rights aseguró este viernes que “al menos 51 manifestantes” resultaron muertos por la represión “en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas”.
Con los ojos irritados por el gas lacrimógeno y la garganta afectada después de gritar consignas en las calles, el vendedor de teléfonos móviles Majid (nombre ficticio) piensa que las protestas no cesarán. “Sabemos que arriesgamos nuestras vidas, pero lo hacemos igual y continuaremos haciéndolo, por un futuro mejor”, dijo el manifestante a periodistas.