Este jueves se sabe si habrá cierre en Las Areneras de Amagá ¿Cómo se dirimirá el asunto?

La reunión realizada este miércoles en el sector Las Areneras, en jurisdicción de Amagá, dejó definido cómo se dirimirá el asunto para poder avanzar en las obras del proyecto Pacífico 1.

En el encuentro participaron los alcaldes del Suroeste antioqueño, encabezados por el mandatario Wilser Darío Molina, de Amagá, así como delegados de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, directivos de Covipacífico y autoridades del departamento, quienes acordaron realizar una prueba piloto para medir el impacto real de la intervención en la vía.



Según lo definido, este jueves 26 de febrero se hará un plan de manejo temporal entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Durante ese tiempo se cerrará un solo carril y el paso vehicular se habilitará de manera alternada cada 15 minutos, primero en un sentido y luego en el otro.

La idea es evaluar en terreno si el tráfico fluye de manera controlada o si, por el contrario, se presentan represamientos que obliguen a replantear la estrategia.



El alcalde Molina explicó que tanto la ANI como Covipacífico han insistido en que el punto donde se ejecutarán las obras representa riesgos para una intervención nocturna, por lo que insisten en el cierre diurno alegando razones de seguridad.

Sin embargo, Molina también advirtió que, si la prueba genera congestión grave, se deberán buscar otras alternativas, e incluso contemplar la posibilidad de trabajar en horario nocturno para reducir el impacto durante el día.



Ante esta decisión, la ANI permanecerá en el territorio hasta este jueves con el fin de acompañar directamente la implementación de la medida y evaluar su funcionalidad y efectos sobre la movilidad en este corredor clave para la conexión del Suroeste con el Valle de Aburrá.



El cierre de Las Areneras ha estado rodeado de polémica desde que se anunció inicialmente una suspensión total del tránsito.

Alcaldes, transportadores y comerciantes manifestaron su preocupación por las afectaciones económicas y de movilidad que podría generar la medida.

Pese a que el cierre estaba autorizado y programado para iniciar este miércoles 25 de febrero, esa presión llevó a la mesa de diálogo que hoy deja como resultado esta prueba piloto, de la cual dependerán las decisiones definitivas para continuar las obras de Pacífico 1 sin paralizar la región.