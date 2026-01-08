Segunda advertencia: Trump dice que EE. UU. “golpeará muy duro” a Irán si “empieza a matar manifestantes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves una segunda advertencia a Irán, en la que afirmó que “golpeará muy duro” si las autoridades “empiezan a matar” a manifestantes. Este pronunciamiento es similar al que hizo el pasado 4 de enero, cuando el líder republicano indicó que su reacción sería contundente si el Gobierno iraní atentaban contra quienes salen a las calles a protestar por el alto costo de vida, luego de que se desatara una huelga de comerciantes el 28 de diciembre en Teherán. “Les hice saber que, si empezaban a matar gente, lo cual tienden a hacer durante sus disturbios —tienen muchos disturbios—, si lo hacen, los golpearemos muy duro”, dijo el presidente estadounidense durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt.

Al menos 21 muertos en medio de las protestas en Irán

Y es que medios locales y los comunicados oficiales iraníes han informado que al menos 21 personas, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto desde que estallaron los disturbios el 28 de diciembre. Lea también: Irán completó 9 días de protestas con al menos 12 muertos: este es el panorama por la crisis económica en el país Las razones de estas manifestaciones obedecen principalmente al aumento de los precios y al colapso del rial (la moneda de Irán), que ha perdido gran parte de su valor frente al dólar debido a la inflación y a las sanciones internacionales, lo que ha generado una profunda desconfianza en la economía de ese país.

La moneda de Irán ha perdido valor frente al dólar estadounidense

Antes del acuerdo nuclear de 2015, con 32.000 riales se podía comprar un dólar, mientras que ahora se necesitan entre 1.200.000 y 1.400.000 riales para adquirir la moneda estadounidense; es decir, el rial vale hoy alrededor de 40 veces menos frente al dólar que en ese entonces.

Las protestas son lideradas no solo por comerciantes, sino también por trabajadores, empleados públicos, estudiantes y familias, quienes se muestran inconformes con el alto costo de vida, así como con los impuestos, la vivienda y los alimentos. Desde entonces, las manifestaciones se han extendido a 25 de las 31 provincias del país, según un recuento de la AFP basado en declaraciones oficiales y medios locales.

¿Qué piden los manifestantes en Irán?