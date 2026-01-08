Segunda advertencia: Trump dice que EE. UU. “golpeará muy duro” a Irán si “empieza a matar manifestantes”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves una segunda advertencia a Irán, en la que afirmó que “golpeará muy duro” si las autoridades “empiezan a matar” a manifestantes.
Este pronunciamiento es similar al que hizo el pasado 4 de enero, cuando el líder republicano indicó que su reacción sería contundente si el Gobierno iraní atentaban contra quienes salen a las calles a protestar por el alto costo de vida, luego de que se desatara una huelga de comerciantes el 28 de diciembre en Teherán.
“Les hice saber que, si empezaban a matar gente, lo cual tienden a hacer durante sus disturbios —tienen muchos disturbios—, si lo hacen, los golpearemos muy duro”, dijo el presidente estadounidense durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt.