Justicia allanó sedes de la AFA y de clubes de fútbol en Argentina, ¿qué es lo que buscan?

La policía argentina allanó este martes la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la de varios clubes en el marco de una investigación por lavado de dinero, que se produce pocos meses antes de que la selección albiceleste defienda su título mundial. La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según la policía federal. “Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares”, indicó la fuente policial a la AFP. La justicia busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, patrocinador de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas. En noviembre, la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos (unos 550 millones de dólares al cambio oficial).

Se trata de una financiera que ha participado de numerosas operaciones en el fútbol argentino, perteneciente al empresario Ariel Vallejo, allegado al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En 2024, Sur Finanzas fue patrocinador oficial de la Liga Profesional y de la selección argentina de fútbol. Siga leyendo: “Hemos sido pacientes, pero llegó el momento de alzar la voz”: futbolistas de equipo grande de Argentina reclaman por pagos atrasados El club Racing aclaró en un comunicado que “el acuerdo comercial con la empresa sur Finanzas se alcanzó en el año 2023”. “Hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo”, sostuvo.

El club indicó que la empresa Sur Finanzas “mantiene una deuda con Racing” cuyo monto no precisó y aclaró que el contrato que los une finalizará el 31 de diciembre de este año.

“Chiqui” Tapia presidiendo un encuentro con dirigentes del fútbol argentino. FOTO: Tomada de Facebook AFA

El caso se produce en momentos en que Tapia mantiene un enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei, quien está a favor de convertir los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas (SAD), una figura que no es admitida por los estatutos de la AFA. De acuerdo con medios locales, la justicia investiga si la financiera recurría a testaferros para conceder préstamos a los clubes a cambio, por ejemplo, de derechos de transmisión, así como posibles maniobras coordinadas para evadir impuestos. La fiscalía a cargo del caso ordenó que se levante el secreto bancario sobre 17 de los clubes investigados para analizar información contable y financiera. Le puede interesar: Menotti, el “flaco” que le quitó el complejo de inferioridad a los futbolistas argentinos Entre ellos se encuentran Barracas Central, el club del que Tapia fue presidente durante casi dos décadas hasta 2020 y que fue el trampolín desde el cual se convirtió en el máximo dirigente del fútbol argentino. En la actualidad lo preside su hijo. La semana pasada la justicia también había allanado varias sedes de la financiera en la periferia sur de Buenos Aires y la sede del club Banfield e incautó documentación. La justicia detectó que varios movimientos de dinero por sumas millonarias fueron hechos por personas cuya categoría fiscal no se condice con esos montos, lo que levantó las primeras sospechas.

Tras los allanamientos, el club Excursionistas negó cualquier “relación societaria, financiera” y “administrativa” con la firma investigada. Esta causa es un nuevo dolor de cabeza para la AFA, que había quedado en el centro de otra polémica cuando semanas atrás su Tribunal de Disciplina sancionó a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, defensor de las SAD. Lea más: Subsecretario de Milei pidió que Messi se disculpara por cántico racista de la selección Argentina, pero luego reculó La sanción se aplicó porque sus jugadores dieron la espalda en un partido de homenaje al campeón Rosario Central, premiado en el escritorio de la AFA por ser el equipo con más puntos en la tabla general del campeonato argentino. La decisión causó polémica en Argentina porque este premio no estaba contemplado en el reglamento original de la temporada. “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes (de la Nación) en apenas nueve años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más”, dijo Tapia en esa ocasión.

Bloque de preguntas y respuestas