Justicia allanó sedes de la AFA y de clubes de fútbol en Argentina, ¿qué es lo que buscan?

La policía argentina allanó este martes la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la de varios clubes en el marco de una investigación por lavado de dinero, que se produce pocos meses antes de que la selección albiceleste defienda su título mundial.
La orden judicial incluyó el predio de la AFA en Ezeiza, al sur de Buenos Aires, donde suele entrenar la selección nacional y las sedes de Racing Club, San Lorenzo, Independiente y Banfield, entre otras, en el marco de más de treinta operativos simultáneos, según la policía federal.
“Por el momento se hicieron entre 25 y 30 allanamientos entre clubes de fútbol y domicilios particulares”, indicó la fuente policial a la AFP.
La justicia busca recabar información contable respecto a la financiera Sur Finanzas, patrocinador de varios clubes y sospechosa de maniobras fraudulentas.
En noviembre, la Dirección General Impositiva impulsó una denuncia judicial contra la financiera por la presunta evasión de más de 800.000 millones de pesos (unos 550 millones de dólares al cambio oficial).