Greeicy Rendón y Mike Bahía están retenidos en Perú. Las autoridades del país inca no permitieron su salida del territorio la noche de este sábado por un problema de visado.

Juan Guillermo Ballesteros, manager de los artistas, explicó al consulado de Colombia en Perú que ellos habían sido contratados para presentarse el ‘Urban Latin Fest’ pero cancelaron por factores contractuales.

El “tema” legal por el que habían cancelado el concierto y estarían retenidos en Migración es un problema con las visas de trabajo.

A través de sus redes sociales Bahía explicó que el contratista “no tramitó las visas de trabajo (...) sin visas de trabajo era imposible presentarnos nuestro equipo toma la decisión de cancelar la presentación”.

Según informó la Cancillería colombiana, la alerta de alerta de impedimento de salida había sido elevada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) argumentando que, aun cuando la presentación que se había planeado fue cancelada, los artistas ingresaron como turistas, realizaron cobros, y adelantaron las acciones publicitarias del evento.

Las autoridades de migración en Perú señalaron que hasta que la Sunat no expida una constancia de cumplimiento de pago de obligaciones tributarias de artistas extranjeros (Formulario 4750), “no podrá levantarse la alerta de impedimento de salida”.

La entidad de quede emitir el documento para que la pareja de artistas y su equipo regrese al país, solo trabaja de lunes a viernes en horario laboral, así que ellos tendrán que esperar en tierras peruanas por lo menos, otra noche.

¿Complot?

Bahía publicó una serie de mensajes en su Instagram en los que dice que “Migración no tenía ninguna justificación para retenernos en el país”.

“Seguimos aquí en Perú, migración no nos deja salir, tampoco nos dan información (...) No nos presentamos en el Urban Latin Fest porque no habían visas de trabajo, el evento cambió tres lugares de locación y tampoco presentaba garantías para la presentación”.

Además, insinuó que hay una especie de complot para mantenerlos retenidos ya que en migración tenían la “información exacta de artistas que fueron contratados por Urban Latin Fest. ¿Quién proporcionó esa información?”.

Los artistas denunciaron que en migración tenían una lista con sus nombres y los de su equipo.