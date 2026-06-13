Anthropic bloqueó sus modelos de IA más avanzados por orden de Estados Unidos

La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic anunció que suspendió el acceso a la versión más potente de su tecnología en cumplimiento de una orden del gobierno de Estados Unidos que invoca un riesgo de seguridad nacional.
Anthropic, creadora del chatbot Claude, informó el viernes por la noche del bloqueo de sus dos nuevos modelos puestos a disposición del público el martes: su versión muy restringida Mythos 5 y su variante limitada para el gran público, Fable 5.
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El gobierno de Donald Trump ordenó, en virtud del control de exportaciones, cortar el acceso a estos modelos para “todo ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos”, incluidos “los empleados extranjeros” de Anthropic, indica el comunicado de la empresa.
Al no poder filtrar a sus usuarios, Anthropic señala que se ha visto obligada a “desactivar de forma abrupta” ambos modelos para el conjunto de sus clientes. Según el medio estadounidense Axios, la directiva emana del secretario de Comercio, Howard Lutnick.
El gobierno estadounidense habría dado la orden tras enterarse de que una empresa había conseguido eludir las salvaguardas implantadas para estos modelos, conocidos por detectar y explotar fallos de ciberseguridad con una rapidez y precisión sin precedentes.