Pagos con QR y celular se disparan en Colombia: ¿está llegando el fin del efectivo?

Pagar un café, una empanada, un mercado o incluso un pasaje de transporte con el celular es cada vez más común en Colombia. Los pagos digitales continúan ganando espacio entre los consumidores y están transformando la manera en que las personas realizan sus compras diarias, impulsados por el crecimiento de las billeteras digitales, los códigos QR y nuevas herramientas de transferencias inmediatas. Así lo reveló la más reciente edición del Global Payments Report 2026, presentado por Global Payments, estudio que analiza el comportamiento de los consumidores en 42 países y proyecta las tendencias de pago que marcarán los próximos años. Uno de los datos más llamativos para Colombia es que el 76% de los pagos realizados desde teléfonos móviles en establecimientos físicos ya se hacen mediante códigos QR, una cifra que evidencia la rápida adopción de alternativas digitales frente al efectivo y otros medios tradicionales.

Pagos virtuales con código QR desde el teléfono. Foto: Carlos Alberto Velásquez.

A esto se suma el crecimiento de Bre-B, el sistema de pagos instantáneos impulsado por el Banco de la República, que superó las 600 millones de transacciones durante sus primeros seis meses de operación. Lea más: La razón por la que supermercados en Colombia le piden la cédula al pagar: lo que deben saber los consumidores “Los consumidores están impulsando este progreso a través de sus crecientes expectativas de experiencias de pago más rápidas, seguras y simples”, afirmó Juan Pablo D’Antiochia, gerente general del negocio Enterprise para América Latina de Global Payments.

¿Podrían desaparecer las billeteras como las conocemos hoy?

Para los expertos, la competencia entre los diferentes medios de pago ya no se libra en la billetera física de los usuarios, sino en sus teléfonos celulares. Las billeteras digitales se consolidan como uno de los mecanismos favoritos de los colombianos. Según el informe, representaron el 29% del valor de las transacciones de comercio electrónico realizadas en el país durante 2025, ubicándose como el segundo método de pago más utilizado después de las transferencias de cuenta a cuenta. Conozca: Consejo de Estado avala acuerdos de pago por internet y computadores en teletrabajo Plataformas como Nequi y DaviPlata han sido protagonistas de este crecimiento, al facilitar el acceso a servicios financieros para millones de personas que anteriormente tenían una relación limitada con la banca tradicional. Los expertos consideran que este fenómeno también ha contribuido a ampliar los niveles de inclusión financiera en el país, permitiendo que más ciudadanos accedan a pagos electrónicos, transferencias y otros servicios desde sus dispositivos móviles.

Las tarjetas de debito o crédito también pueden estar en el celular

Aunque el avance de las billeteras digitales podría hacer pensar en el fin de las tarjetas de crédito y débito, los especialistas aseguran que estos productos continúan teniendo un papel relevante dentro del ecosistema financiero. Siga leyendo: Brasil limitó transferencias nocturnas para frenar extorsiones: ¿Colombia debería hacer lo mismo? La diferencia es que ahora funcionan de manera menos visible para los usuarios. Servicios como Apple Pay, Google Wallet y diversas aplicaciones financieras utilizan las tarjetas como soporte para realizar transacciones sin necesidad de que el consumidor saque un plástico de su bolsillo.

Servicios como Apple Pay, Google Wallet y diversas aplicaciones financieras utilizan las tarjetas como soporte para realizar transacciones sin que la persona tenga que sacar la billetera y buscar el plástico. FOTO: Dale!

Incluso los llamados “pagos invisibles”, como los que se realizan a través de aplicaciones de transporte o plataformas de suscripción, suelen apoyarse en tarjetas bancarias almacenadas digitalmente.

¿Cómo está el mercado para la billeteras digitales?

Pese al crecimiento de plataformas como Nequi y DaviPlata, el mercado colombiano aún tendría margen para la llegada de nuevos competidores. Durante la rueda de prensa de presentación del estudio, D’Antiochia aseguró que el país todavía cuenta con espacio para el desarrollo de nuevas fintech y billeteras digitales. Según explicó, herramientas como Bre-B, así como la implementación de esquemas de open finance y open banking, podrían impulsar durante los próximos años la creación de nuevas compañías y la llegada de actores internacionales al mercado colombiano.