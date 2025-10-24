Nuevos detalles sobre el caso del actor Alejandro Landero, quien estaría en situación de calle: ¿sería montaje?

Las redes sociales se conmocionaron recientemente ante un video que mostraba al actor mexicano Alejandro Landero, figura de las telenovelas de los años 80 y 90, en una aparente situación de calle en el parque de la colonia Condesa, Ciudad de México.

Estas imágenes, que se viralizaron rápidamente, mostraron al intérprete rodeado de cuatro gatos y una perra, resguardados en transportadoras en medio de la calle, lo que generó una ola de preocupación y peticiones de ayuda.

La grabación original, difundida por un vecino de la zona, buscó solicitar apoyo comunitario frente a la aparente situación de calle del reconocido actor norteamericano.

“Pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, alguien lo pudiera ayudar. Está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita. Son muy tranquilos, incluso los tiene en transportadoras para que no se le escapen”, señaló el autor del clip.