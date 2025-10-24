x

Nuevos detalles sobre el caso del actor Alejandro Landero, quien estaría en situación de calle: ¿sería montaje?

Por medio de varias imágenes en redes sociales, el reconocido actor mexicano y quien participó en la producción Rosa Salvaje, fue visto viviendo en la calle y después aseguró que está pasando “por un momento difícil”.

  • El actor mencionó que padece autismo y TDAH, por lo que tiene un proyecto personal en Puerto Vallarta, México, destinado a promover la inclusión. FOTO: Captura video de redes sociales
El Colombiano
24 de octubre de 2025
bookmark

Las redes sociales se conmocionaron recientemente ante un video que mostraba al actor mexicano Alejandro Landero, figura de las telenovelas de los años 80 y 90, en una aparente situación de calle en el parque de la colonia Condesa, Ciudad de México.

Estas imágenes, que se viralizaron rápidamente, mostraron al intérprete rodeado de cuatro gatos y una perra, resguardados en transportadoras en medio de la calle, lo que generó una ola de preocupación y peticiones de ayuda.

La grabación original, difundida por un vecino de la zona, buscó solicitar apoyo comunitario frente a la aparente situación de calle del reconocido actor norteamericano.

“Pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, alguien lo pudiera ayudar. Está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita. Son muy tranquilos, incluso los tiene en transportadoras para que no se le escapen”, señaló el autor del clip.

El giro inesperado: ¿un montaje para recibir ayuda?

La narrativa del abandono se desmoronó horas después, tras una declaración explosiva del periodista Michelle Rubalcava en su canal de YouTube. Rubalcava puso en duda la situación de calle del actor, asegurando que Landero mantiene una relación de pareja con la también actriz Patricia Larrañaga.

“Ellos son pareja, llevan años siéndolo (...), Él no está pasando por una situación de calle. Los acaban de sacar de un departamento, a Patricia, Alejandro y sus dos hijas que vivían con sus parejas”, afirmó el periodista, contradiciendo la versión inicial.

Según la versión de Rubalcava, la pareja y sus hijas habrían sido desalojados de un departamento donde convivían con una mujer de la tercera edad que falleció.

Por esta razón, el periodista añadió una acusación grave. “Se muere la señora y no le reportan al dueño del apartamento, vendieron todas las cosas que había y así consiguieron dinero (...) Cuando el dueño se enteró, no los podía sacar”, detalló.

Una denuncia de lucro en medio de la versión de la actriz

El periodista fue más allá, sugiriendo que el video podría ser un montaje orquestado para obtener recursos económicos. “Como todo mundo conoce a Paty, mandó a Alejandro a pedir ayuda (...), Lo usan para irse a comer a restaurantes, con el dinero que ganan a diario”, aseveró Rubalcava, insinuando que la pareja vive de “a grapa”.

Ante la controversia, Patricia Larrañaga ofreció su propia explicación a la reportera Nash Cisneros. La actriz aclaró que el video no estaba destinado a una difusión masiva, sino que fue grabado a petición de un tercero para compartirlo en un chat interno de vecinos.

“Ale es autista y le fueron a pedir grabar un video para subirlo a un chat interno de la colonia Roma-Condesa, porque luego los vecinos ayudan a los mismos vecinos que tienen una situación”, puntualizó Larrañaga, intentando desvincular la grabación de cualquier intento de fraude o manipulación mediática.

