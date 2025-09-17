Arrestan a cuatro personas por proyectar en el castillo de Windsor imágenes de Trump y Epstein en vísperas de la visita de Estado

La visita oficial de Donald Trump al Reino Unido arrancó con un incidente inesperado. Cuatro personas fueron detenidas luego de proyectar en una de las torres del castillo de Windsor imágenes del expresidente estadounidense junto al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El hecho ocurrió pocas horas antes de que Trump llegara a la residencia real, donde pasará dos noches acompañado de la familia real británica. Pese a que todos los actos oficiales fueron organizados a puerta cerrada para evitar multitudes, manifestantes lograron concentrarse en las inmediaciones del castillo, coreando consignas y exhibiendo pancartas contra el mandatario.



La acción fue reivindicada por el colectivo Led by Donkeys, conocido en el Reino Unido por sus campañas de denuncia contra líderes políticos. Con esta proyección, buscaban poner en el centro del debate los vínculos de Trump con Epstein, un tema que ha generado controversia en las últimas semanas y que incluso salpicó la política británica tras la destitución del embajador en Washington, Peter Mandelson, por su relación con el magnate caído en desgracia.