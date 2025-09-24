x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“No se trataría de un ajuste de cuentas”: cónsul de Colombia en México habla del asesinato de B-King y Regio Clown

El cónsul de Colombia en México descartó que el asesinato de los músicos B-King y Regio Clown sea un ajuste de cuentas; pide investigación a fondo por nexos criminales.

  • DJ Regio Clown y B-King estaban en México haciendo una gira internacional promocionando su música. Fotos: redes sociales Instagram
    DJ Regio Clown y B-King estaban en México haciendo una gira internacional promocionando su música. Fotos: redes sociales Instagram
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

La muerte de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown, en territorio mexicano, ha generado diversas inquietudes entre las autoridades que investigan los crímenes. El cónsul de Colombia en ese país insinuó que sería algo más que un ajuste de cuentas.

Así lo hizo Alfredo Molano en una entrevista para el medio radial Blu Radio, donde dio declaraciones respecto al crimen en donde fallecieron los dos músicos colombianos que se habían presentado en México.

Lea también: Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown

El diplomático hizo énfasis en algunas hipótesis que sugieren que debido a la forma como fueron hallados los cuerpos y algunos chats que habrían sido encontrados en donde se hablaba de una reunión con alguien apodado el comandante, se trataría de un ajuste entre bandas criminales.

“Lo que a mí no me suena, es que esto se trate de un ajuste de cuentas por microtráfico, no tiene esas características a mi juicio”, declaró ante el medio radial el cónsul colombiano en México, sugiriendo que se “requiere una investigación de verdad compleja en la que hay que poner en orden una serie de elementos que resultan bastante preocupantes”.

Para Molano, las pistas que han sido recogidas por las autoridades indicarían que “lo que está detrás es mucho más que un simple crimen”.

¿Cuáles son las pistas que se han recogido sobre el crimen de B-King y DJ Regio Clown?

El pasado lunes, 22 de septiembre, los cuerpos de Sánchez y Herrera Lemos fueron reconocidos a través de una diligencia en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, en San Pedro Barrientos.

Una vez encontrados los cadáveres de los músicos colombianos que estaban reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre, medios locales han revelado información de una investigación que lidera la Fiscalía del Estado de México.

Al momento de hallar los cuerpos, estos tenían señales de violencia extrema. Junto a ellos había mensajes que los calificaban como ‘chapulines’, que dentro del lenguaje de las estructuras criminales de México hace alusión a quienes cambian de grupo delictivo o actúan sin autorización de un cartel dominante, es decir, son desleales.

Otra evidencia que analizan las autoridades es una conversación por WhatsApp que tenía DJ Regio Clown, quien mencionaba que se iba a reunir con alguien apodado el comandante.

“No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, fue lo que Herrera Lemos le respondió a alguien a través de WhatsApp, con quien se comprometió a enviarle la ubicación y a no tener reuniones en lugares privados.

En las últimas horas, también se dio a conocer que el 16 de septiembre, día en el que se supo de los artistas por última vez, Sánchez y Herrera abordaron un Uber solicitado a través de la aplicación, pero después abordaron un Mercedes Benz. Este dato lo reveló en una entrevista para La W Radio el periodista mexicano Pablo Ferry.

El crimen, según mensajes hallados en la escena del crimen, habría sido perpetrado por La Familia Michoacana, una estructura criminal liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “La Fresa”.

Esta organización criminal mexicana, según supo en exclusiva EL COLOMBIANO, es compradora de la cocaína que comercializa el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que comanda Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco.

Siga leyendo: EXCLUSIVA: El nexo entre la Familia Michoacana, cartel que habría matado a dos colombianos en México, y las disidencias de las Farc

¿Quién mató a los músicos colombianos B-King y Regio Clown en México?
Las autoridades investigan si detrás del crimen está La Familia Michoacana, un poderoso cartel mexicano con nexos con estructuras criminales de Colombia.
¿Dónde hallaron los cuerpos de B-King y Regio Clown?
Fueron encontrados en San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México, con signos de violencia extrema. Habían desaparecido el 16 de septiembre.
¿Qué dijo el cónsul de Colombia sobre el asesinato de B-King y Regio Clown en México?
El cónsul Alfredo Molano descartó que fuera un simple ajuste de cuentas y pidió una investigación compleja por posibles vínculos con carteles.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida