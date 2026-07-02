Mientras el mundo mira el Mundial, en la franja de Gaza fue asesinado el arquero palestino Saleem Al-Ashqar

Mientras gran parte de la atención deportiva internacional está puesta en el Mundial de Clubes, el fútbol palestino informó la muerte del arquero Saleem Al-Ashqar, de 32 años, quien falleció a principios de esta semana durante un ataque en la Franja de Gaza.
La Asociación Palestina de Fútbol (PFA) señaló que el guardameta del Khadamat Khan Younis murió por disparos atribuidos al ejército israelí. Algunas informaciones indican que el hecho ocurrió en la localidad de Al-Qarara, al sur de Gaza, cuando intentaba buscar agua para su esposa, que está embarazada.