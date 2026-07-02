Mientras el mundo mira el Mundial, en la franja de Gaza fue asesinado el arquero palestino Saleem Al-Ashqar

Mientras gran parte de la atención deportiva internacional está puesta en el Mundial de Clubes, el fútbol palestino informó la muerte del arquero Saleem Al-Ashqar, de 32 años, quien falleció a principios de esta semana durante un ataque en la Franja de Gaza. La Asociación Palestina de Fútbol (PFA) señaló que el guardameta del Khadamat Khan Younis murió por disparos atribuidos al ejército israelí. Algunas informaciones indican que el hecho ocurrió en la localidad de Al-Qarara, al sur de Gaza, cuando intentaba buscar agua para su esposa, que está embarazada.

La PFA confirma la muerte del arquero y reporta el impacto del conflicto en el deporte

La Asociación Palestina de Fútbol informó que Al-Ashqar perdió la vida como consecuencia de disparos efectuados por las fuerzas israelíes. La entidad indicó que el futbolista integra la lista de deportistas palestinos fallecidos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Según los datos difundidos por la Asociación Palestina de Fútbol (PFA) y otras plataformas que documentan el impacto del conflicto en el deporte palestino, más de 1.000 deportistas palestinos han muerto desde octubre de 2023, mientras que la plataforma centro.info.palestina eleva esa cifra a al menos 1.009 integrantes del ámbito deportivo. Algunas informaciones también sitúan en más de 73.000 el número de víctimas registradas en el conflicto desde el comienzo de la guerra. Saleem Al-Ashqar se había casado hacía cinco meses y esperaba el nacimiento de su primer hijo junto a su esposa.

Reacciones del fútbol palestino e internacional