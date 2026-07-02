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Mientras el mundo mira el Mundial, en la franja de Gaza fue asesinado el arquero palestino Saleem Al-Ashqar

La Asociación Palestina de Fútbol (PFA) informó la muerte del portero palestino de 32 años durante un ataque en la Franja de Gaza atribuido a Israel. El caso volvió a poner en evidencia el impacto del conflicto sobre el deporte palestino, mientras la atención internacional permanece centrada en el Mundial de Clubes.

  • Al-Ashqar defendía al Khadamat Khan Younis y esperaba el nacimiento de su primer hijo. FOTO: Tomado de X: @CDPalestinoSADP
    Al-Ashqar defendía al Khadamat Khan Younis y esperaba el nacimiento de su primer hijo. FOTO: Tomado de X: @CDPalestinoSADP
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 44 minutos
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Mientras gran parte de la atención deportiva internacional está puesta en el Mundial de Clubes, el fútbol palestino informó la muerte del arquero Saleem Al-Ashqar, de 32 años, quien falleció a principios de esta semana durante un ataque en la Franja de Gaza.

La Asociación Palestina de Fútbol (PFA) señaló que el guardameta del Khadamat Khan Younis murió por disparos atribuidos al ejército israelí. Algunas informaciones indican que el hecho ocurrió en la localidad de Al-Qarara, al sur de Gaza, cuando intentaba buscar agua para su esposa, que está embarazada.

La PFA confirma la muerte del arquero y reporta el impacto del conflicto en el deporte

La Asociación Palestina de Fútbol informó que Al-Ashqar perdió la vida como consecuencia de disparos efectuados por las fuerzas israelíes. La entidad indicó que el futbolista integra la lista de deportistas palestinos fallecidos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

Según los datos difundidos por la Asociación Palestina de Fútbol (PFA) y otras plataformas que documentan el impacto del conflicto en el deporte palestino, más de 1.000 deportistas palestinos han muerto desde octubre de 2023, mientras que la plataforma centro.info.palestina eleva esa cifra a al menos 1.009 integrantes del ámbito deportivo. Algunas informaciones también sitúan en más de 73.000 el número de víctimas registradas en el conflicto desde el comienzo de la guerra.

Saleem Al-Ashqar se había casado hacía cinco meses y esperaba el nacimiento de su primer hijo junto a su esposa.

Lea más: ¿Tendría hijos por dinero? Así incentiva Vietnam el nacimiento de más niños

Reacciones del fútbol palestino e internacional

Tras conocerse la noticia, familiares, compañeros de equipo y representantes del deporte palestino expresaron sus condolencias por la muerte del arquero.

El Club Deportivo Palestino, institución fundada en Chile en 1920 por la comunidad palestina y que compite en la Primera División de ese país, publicó un mensaje en memoria del futbolista: “Lamentamos profundamente la trágica muerte del portero palestino Salim Al-Ashqar, de 32 años. Fue asesinado por el ejército israelí. Nos entristece profundamente la continuación de tales sucesos. Exigimos justicia y paz.”

En otra publicación, el club agregó: “Nos destroza que hechos como este sigan ocurriendo. Exigimos justicia y paz para #TodoUnPueblo”.

Por su parte, la plataforma centro.info.palestina resumió el contraste entre la actualidad deportiva y la situación en Gaza con el mensaje: “Mientras el mundo mira el Mundial, el fútbol palestino sigue enterrando a sus deportistas”.

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La muerte de Saleem Al-Ashqar se suma a los casos reportados por organizaciones deportivas palestinas sobre el impacto que el conflicto ha tenido en atletas, clubes e instalaciones deportivas de la Franja de Gaza desde octubre de 2023.

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