Así es la polémica reforma laboral de Milei: reduce indemnizaciones, facilita despidos y limita el derecho a huelga

La reforma laboral impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, fue aprobada en el Senado en la madrugada de este jueves y queda en manos de la cámara baja, tras una jornada de protestas en Buenos Aires que terminó con violentos cruces entre policías y manifestantes.
Con 42 votos a favor y 30 en contra, la polémica reforma será debatida en los próximos días por los diputados, quienes pueden todavía revisar su texto.
Tras la aprobación, los senadores permanecieron discutiendo los pormenores de la ley punto por punto. “Histórico”, festejó el ultraliberal Milei en la red X tras una jornada que dejó al menos dos heridos y más de una veintena de detenidos.