x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Ataque de EE. UU. a Venezuela habría dejado 40 muertos: militares y civiles entre las víctimas, según The New York Times

La operación también provocó la destrucción de varias viviendas, afectando a familias que perdieron todas sus pertenencias.

  • Los ataques se registraron en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda. Foto: Tomada de redes
    Los ataques se registraron en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda. Foto: Tomada de redes
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Al menos 40 personas habrían muerto, entre civiles y militares, como consecuencia de los bombardeos realizados por Estados Unidos en Venezuela en la madrugada de este sábado 3 de enero, según dijeron fuentes oficiales venezolanas –bajo condición de anonimato– al diario norteamericano The New York Times.

Los ataques, que se registraron en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda, dejaron civiles muertos. Una de las víctimas, según reportó el medio internacional, fue identificada como Rosa González, de 80 años, quien falleció tras un impacto en su edificio residencial en Catia La Mar, cerca del aeropuerto de Caracas.

Puede leer: Maduro capturado: el dictador que cayó rendido tras el cerco de Estados Unidos

Vecinos intentaron trasladarla a un hospital en motocicleta, pero murió en el trayecto. La operación militar también dejó a otra persona en estado crítico y provocó la destrucción de varias viviendas, afectando a varias familias que según esta información perdieron todas sus pertenencias.

Esta es, hasta ahora, la única información que se tiene sobre víctimas civiles tras esta escalada norteamericana y no hay aún un pronunciamiento oficial ni de Venezuela ni de Estados Unidos al respecto.

Así fue el despliegue militar y ataques aéreos

La operación incluyó bombardeos sobre al menos cinco objetivos estratégicos y la movilización de más de 150 aeronaves estadounidenses para neutralizar las defensas aéreas del país.

Helicópteros transportaron a las tropas que ingresaron a las posiciones del mandatario venezolano, según confirmaron funcionarios estadounidenses.

Miles de soldados estuvieron desplegados durante las semanas de Navidad y Año Nuevo, y la misión se ejecutó la noche del 2 de enero bajo la supervisión directa del presidente Donald Trump desde Mar-a-Lago. La elección de la oscuridad y los apagones en Caracas permitió que la operación se realizara con discreción y precisión, señaló el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor estadounidense.

Entérese: Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro llegando a una base militar en Nueva York

Trump aseguró que no hubo bajas entre las tropas estadounidenses, aunque algunos soldados resultaron heridos. Más tarde, Caine confirmó que una aeronave fue impactada durante los ataques, pero logró regresar a salvo a su base.

Planificación y ejecución de la misión

Según el general Dan Caine, la operación requirió meses de preparación y ensayos, coordinando tropas, aeronaves y objetivos estratégicos en territorio extranjero.

“Fue la culminación de meses de planificación, ejecutada con precisión y discreción”, aseguró.

Traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos

Tras la captura, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a la Base Aérea Stewart de la Guardia Nacional en Nueva York.

Vea aquí: Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que haya una transición: “no tenemos miedo de poner soldados en tierra”

Este traslado marca el inicio oficial de su proceso judicial en Estados Unidos, donde se espera que enfrente cargos por narcotráfico y posesión de armas ante la corte federal de Manhattan en los próximos días.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida