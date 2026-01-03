Ataque de EE. UU. a Venezuela habría dejado 40 muertos: militares y civiles entre las víctimas, según The New York Times

Al menos 40 personas habrían muerto, entre civiles y militares, como consecuencia de los bombardeos realizados por Estados Unidos en Venezuela en la madrugada de este sábado 3 de enero, según dijeron fuentes oficiales venezolanas –bajo condición de anonimato– al diario norteamericano The New York Times.

Los ataques, que se registraron en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda, dejaron civiles muertos. Una de las víctimas, según reportó el medio internacional, fue identificada como Rosa González, de 80 años, quien falleció tras un impacto en su edificio residencial en Catia La Mar, cerca del aeropuerto de Caracas.

Vecinos intentaron trasladarla a un hospital en motocicleta, pero murió en el trayecto. La operación militar también dejó a otra persona en estado crítico y provocó la destrucción de varias viviendas, afectando a varias familias que según esta información perdieron todas sus pertenencias.

Esta es, hasta ahora, la única información que se tiene sobre víctimas civiles tras esta escalada norteamericana y no hay aún un pronunciamiento oficial ni de Venezuela ni de Estados Unidos al respecto.