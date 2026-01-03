Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que haya una transición: “no tenemos miedo de poner soldados en tierra”

Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país asumirá el control de Venezuela hasta que se concrete una transición política. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos realizar una transición segura, adecuada y sensata”, declaró. Con esas palabras, Washington dejó claro que su intervención no se limitará a una acción militar puntual, sino que se extenderá al ejercicio directo del poder.
El anuncio se produjo después de la operación que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, sacados del país tras un “ataque a gran escala” ejecutado por fuerzas estadounidenses. Trump aseguró que siguió el operativo de cerca y que, tras una hora de intensos bombardeos en Caracas y otras regiones, el líder venezolano fue detenido y puesto bajo custodia para enfrentar cargos de narcotráfico y terrorismo ante un tribunal de Nueva York.
La confirmación del control estadounidense llegó en una rueda de prensa celebrada en Mar-a-Lago, Florida. Allí, Trump reiteró que Estados Unidos “gobernará” Venezuela mientras se organiza una transición pacífica y añadió que sus fuerzas están preparadas para lanzar una segunda oleada de ataques, “mucho mayor”, si la situación lo requiere. El mensaje no solo apuntó al interior de Venezuela, sino también al escenario regional.
La transición será liderada por “un equipo” del que formarán parte el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana, aseguró Trump. Además, dijo que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está dispuesta a cooperar con Washington.
“Marco (Rubio) acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione”, aseguró.