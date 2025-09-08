Tiroteo en una estación de buses de Jerusalén deja seis muertos y ocho heridos

Dos palestinos abrieron fuego el lunes en una estación de autobuses de Jerusalén Este y mataron a seis personas, informe las autoridades israelíes, en uno de los ataques más mortíferos en la ciudad desde el inicio de la guerra en Gaza. El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel. Los dos atacantes murieron, según la policía.. “Terroristas palestinos asesinaron a seis israelíes, entre ellos Yaakov Pinto, un inmigrante recién llegado de España”, declaró el canciller israelí, Gideon Saar.

"Sánchez y sus perversos ministros, que justificaron la masacre del 7 de octubre, decidieron hace tiempo ponerse del lado de Hamás y en contra de Israel. ¡Qué vergüenza!”, acusó, en referencia a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, contra Israel para “poner detener el genocidio en Gaza”. Según Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, un hombre de unos cincuenta años y tres hombres de unos treinta años murieron en el acto. Más tarde,los hospitales de la ciudad anunciaron la muerte de una mujer y otro hombre. Medios locales publicaron la identidad de cuatro de las víctimas, que eran judíos ultraortodoxos. El Magen David Adom indicó que hay ocho heridos, cinco de ellos tumbas. Entérese: Israel movilizó a 60.000 reservistas para tomar Ciudad de Gaza La policía declaró que “un agente de seguridad y un civil (...) reaccionaron de inmediato. Replicaron y neutralizaron a los atacantes”. "Los heridos estaban en el suelo y en la acera, cerca de una parada de autobús. Algunos estaban inconscientes”, contó el enfermero Fadi Dekaidek en el comunicado de los servicios de emergencia. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se desplazó al lugar tras una reunión con los responsables de los servicios de seguridad. “Estamos en guerra contra el terrorismo en varios frentes.”, declaró.