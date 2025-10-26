“Las cajas de compensación no deben usarse con fines políticos”: Adriana Guillén, presidenta de Asocajas

El Sistema de Compensación Familiar se consolida como uno de los principales motores de movilidad social en Colombia, gracias a un modelo basado en la redistribución y la corresponsabilidad.
De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación (Asocajas), de los 10,7 millones de trabajadores afiliados, el 69,1% percibe menos de 1,5 salarios mínimos, lo que implica que no son beneficiarios de subsidios estatales, pero enfrentan dificultades para alcanzar metas básicas de seguridad económica y bienestar social.
Además, dentro del sistema se identifican 432.000 personas en situación de pobreza monetaria y 1,5 millones en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, el Sistema de Compensación Familiar enfrenta retos, entre ellos la informalidad laboral, las intervenciones a las Cajas y los subsidios de vivienda. En diálogo con EL COLOMBIANO, Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, hizo un llamado al próximo Gobierno para que “no se utilicen las Cajas de Compensación con fines políticos ni intereses ajenos a su función social”.
