Influencers debutantes y congresistas desinflados: las sorpresas de la consulta a Senado y Cámara del Pacto Histórico

En un ejercicio inédito en años recientes, este domingo los integrantes del Pacto Histórico que se inscribirán en las próximas elecciones legislativas también midieron sus fuerzas en una consulta interna.
La primera en arrojar sorpresas fue la lista al Senado, en la que el senador Wilson Arias, el influencer Walter Rodríguez y el senador Pedro Flórez Porras ocuparon los primeros lugares, con 149.510, 129.530 y 124.793 votos respectivamente, de acuerdo con los resultados del avance 26 de la Registraduría con 18.899 mesas procesadas.