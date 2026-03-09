x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

EE. UU. vigila las costas venezolanas con aviones de guerra

Las imágenes fueron difundidas por el Comando Sur de Estados Unidos, en las que se ven cuatro aviones militares realizando una patrulla aérea frente a las costas de Venezuela el pasado 6 de marzo. Conozca los detalles.

  • Aviones militares de Estados Unidos durante una patrulla aérea frente a la costa del estado La Guaira, en Venezuela, el pasado 6 de marzo. FOTO: Comando Sur de Estados Unidos.
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Estados Unidos divulgó el lunes imágenes de cuatro de sus aviones de guerra durante un reciente sobrevuelo frente a las costas de Venezuela, poco más de dos meses después de la incursión militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro.

Lea aquí Así es la alianza de 17 países americanos contra el narcotráfico anunciada por Trump

El Comando Sur, con presencia en América Latina y el Caribe, mostró las imágenes de dos caza F-35, un avión de patrulla P-8 Poseidon y un KC-46 de reabastecimiento.

“Llevaron a cabo una patrulla conjunta de presencia aérea costera frente a las costas de Venezuela el 6 de marzo”, escribió en X.

Un día antes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

“Nuestra presencia persistente es un testimonio de nuestro compromiso con nuestros socios en la región. Siempre estamos vigilantes”, añadió el general Francis Donovan, jefe de esta unidad militar, en el mismo mensaje.

Conozca: Donald Trump reconoce oficialmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

No se ha informado sobre la frecuencia de este tipo de maniobras.

En una de las imágenes se observa la formación de aviones frente a la costas del estado La Guaira, sede del principal aeropuerto del país que sirve a la capital.

Donovan se reunió en febrero pasado en Caracas con la presidenta interina Delcy Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos “antimperialistas”.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro y desde entonces gobierna bajo presión de Washington. Le cedió control del petróleo y ahora impulsa una ley de minería también favorable a los intereses estadounidenses.

Estados Unidos desplegó desde agosto de 2025 una poderosa flotilla aeronaval en el Caribe, en un despliegue que terminó con la captura de Maduro.

En los días previos, Venezuela denunciaba la presencia de aviones espía estadounidenses cerca de su espacio aéreo.

