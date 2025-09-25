x

Caso B-King y Regio Clown: esta sería la identidad de ‘El Comandante’, quien se iba a reunir con los colombianos asesinados en México

En uno de los chats de los músicos se leía que antes de desaparecer, uno de ellos se iba a reunir en un sitio público con alguien apodado ‘El Comandante’.

  Las autoridades investigan qué tiene que ver alias El Comandante con el asesinato de los artistas B-King y Dj Regio Clown. FOTOS: Tomadas de redes sociales y @c4jimenez
    Las autoridades investigan qué tiene que ver alias El Comandante con el asesinato de los artistas B-King y Dj Regio Clown. FOTOS: Tomadas de redes sociales y @c4jimenez
  Estas fueron las últimas conversaciones de Dj Regio Clown en donde menciona una reunión con alguien apodado El Comandante. FOTO: @c4jimenez
    Estas fueron las últimas conversaciones de Dj Regio Clown en donde menciona una reunión con alguien apodado El Comandante. FOTO: @c4jimenez
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
Nuevos y escalofriantes detalles han emergido en la investigación del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como Dj Regio Clown. El último sería sobre la posible identidad de un presunto implicado.

Mientras la Fiscalía de la Ciudad de México y la del Estado de México coordinan esfuerzos para esclarecer los hechos, se habría filtrado la identidad de alias El Comandante, persona con la que al parecer, uno de los artistas habría pactado una reunión antes de su desaparición.

Lea también: B-King y Regio Clown solicitaron un Uber y fueron abordados en un Mercedes: nuevas pistas del crimen perpetrado en México

En las últimas horas se conoció la supuesta identidad de esta persona: se llama Cristofer. Así lo reveló el periodista mexicano Carlos Jiménez a través de su cuenta de X. Al parecer, el sujeto le había dicho a los dos artistas colombianos que “trabajaba para el gobierno”.

Según los reportes, la reunión con Cristofer tenía como objetivo “hacer negocios”. Este sujeto sería una figura señalada como influyente en el entorno de los artistas latinos en México, posiblemente vinculado al entretenimiento nocturno en zonas exclusivas como Polanco, aunque esto último sigue siendo materia de investigación.

¿Quién es ‘El Comandante’, hombre clave en el caso de B-King y DJ Regio Clown?

De acuerdo con un último chat de WhatsApp, uno de los colombianos asesinados se iba a reunir con alguien apodado ‘El Comandante’ en un restaurante.

“No confío en nadie, pero hay que hacer negocios”, fue lo que Herrera Lemos le respondió a alguien a través de la red social, con quien se comprometió a enviarle la ubicación y a no tener reuniones en lugares privados.

Según las capturas de los mensajes, Regio Clown se iba a reunir en un restaurante con un escolta de la persona en cuestión, llamada Mariano. “Es el trabajador del comandante, amigo de Sergio”, dice el mensaje.

Estas fueron las últimas conversaciones de Dj Regio Clown en donde menciona una reunión con alguien apodado El Comandante. FOTO: @c4jimenez
Estas fueron las últimas conversaciones de Dj Regio Clown en donde menciona una reunión con alguien apodado El Comandante. FOTO: @c4jimenez

La investigación ahora se concentra en determinar el vínculo exacto de Cristofer, alias ‘El Comandante’, con los músicos colombianos y con el entorno criminal que culminó en su brutal homicidio.

Siga leyendo: Muerte de B-King y Regio Clown: hallaron el predio y Mercedes Benz donde fueron secuestrados en México

