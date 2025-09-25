Caso B-King y Regio Clown: esta sería la identidad de ‘El Comandante’, quien se iba a reunir con los colombianos asesinados en México

Nuevos y escalofriantes detalles han emergido en la investigación del asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como Dj Regio Clown. El último sería sobre la posible identidad de un presunto implicado.

Mientras la Fiscalía de la Ciudad de México y la del Estado de México coordinan esfuerzos para esclarecer los hechos, se habría filtrado la identidad de alias El Comandante, persona con la que al parecer, uno de los artistas habría pactado una reunión antes de su desaparición.

En las últimas horas se conoció la supuesta identidad de esta persona: se llama Cristofer. Así lo reveló el periodista mexicano Carlos Jiménez a través de su cuenta de X. Al parecer, el sujeto le había dicho a los dos artistas colombianos que “trabajaba para el gobierno”.