B-King y Regio Clown solicitaron un Uber y fueron abordados en un Mercedes: nuevas pistas del crimen perpetrado en México

La investigación de la desaparición y el trágico asesinato de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y su amigo y colega Jorge Luis Herrera Lemos, nombrado artísticamente como DJ Regio Clown, va sumando nuevas pistas buscando esclarecer lo sucedido.

La última evidencia filtrada sobre el crimen tiene que ver con un hecho ocurrido el día 16 de septiembre, último día del que se supo información sobre el paradero de los dos artistas. Pues en esa fecha, desde que Sánchez y Herrera salieron de un gimnasio en Polanco, una zona de alta seguridad en Ciudad de México, no se obtuvo más información de ellos.

Según revelaciones del periodista mexicano Pablo Ferry a La W Radio, los artistas habrían pedido un carro por aplicación (Uber) y luego se habrían bajado para abordar un Mercedes Benz.

El recorrido del vehículo, según la información preliminar, comenzó en la demarcación de Miguel Hidalgo (donde se encuentra Polanco), hizo una parada registrada en Iztapalapa —una zona popular y muy poblada—, y continuó hacia el Estado de México. Saliendo de la capital fue cuando se perdió todo contacto con los dos colombianos.

Esta información se complementa con un video publicado por el periodista mexicano Carlos Jiménez, quien a través de su cuenta de X mostró el video de un Mercedes Benz con placas ilegibles transitando por calles de Ciudad de México. En ese vehículo, al parecer, iban los dos colombianos.