BBC destapa red de Telegram que usa fotos de militares ucranianas para inventar denuncias de violación

Una investigación de la BBC reveló una red de canales prorrusos en Telegram que usa fotos de militares ucranianas para inventar violaciones falsas.

La pesquisa, firmada por Sandro Gvindadze, de la Unidad Global de Desinformación de la BBC, junto con Diana Kuryshko (BBC Ucrania) y Yaroslava Kiryukhina (BBC Rusia), identificó más de 6.500 publicaciones engañosas repartidas en cerca de 1.700 canales, con más de 65 millones de visualizaciones acumuladas.

El mecanismo se repite en la mayoría de los casos: los canales publican fotografías reales de mujeres —muchas de ellas militares o exmilitares ucranianas— y afirman falsamente que fueron secuestradas y violadas. Junto a la imagen ofrecen un enlace que promete “pruebas en video”. Al hacer clic, el contenido prometido no existe; en su lugar, el usuario termina en canales privados de Telegram con material a favor de la guerra rusa. Algunas publicaciones añaden acusaciones adicionales, como que las mujeres torturaron a soldados rusos, acompañadas de insultos étnicos y sexistas.

La investigadora Valentyna Shapovalova, especializada en desinformación de género, explicó que la campaña “vende la promesa de violencia sexualizada como entretenimiento” para captar y monetizar la atención de los usuarios. Según la experta, incluso cuando el Estado ruso no produce directamente estas publicaciones, siguen sirviendo a los objetivos bélicos del Kremlin porque humillan a los ucranianos y normalizan la violencia sexual contra el “enemigo”.

¿Quién está detrás de los canales más grandes?

La BBC rastreó los tres casos más graves y encontró que los tres canales se crearon en un lapso de 72 horas al inicio de la invasión rusa a gran escala, en febrero de 2022. El de mayor alcance, Pryamoy Efir Novosti, está vinculado a más de 1.000 de las publicaciones analizadas y hoy tiene casi cuatro millones de suscriptores; originalmente se llamaba “MVD 18+”, en referencia a contenido para adultos, y ahora se presenta como un agregador de noticias que cita medios estatales rusos y vende publicidad al banco privado Alfa-Bank, sancionado por Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos. Alfa-Bank no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC.

Al contactar a los tres canales haciéndose pasar por un posible anunciante, la BBC obtuvo tarifas de 500.000 rublos (unos US$6.500) por anuncio en Pryamoy Efir, y de 40.000 rublos (unos US$540) en los otros dos. Pryamoy Efir no respondió a las preguntas del medio británico y, en un mensaje, lo calificó de “provocadora y propagandista”.

¿Qué dicen las mujeres afectadas?

Keti Leshkasheli, médica georgiana que sirvió como paramédica en la Legión Internacional de Ucrania y fue condecorada por el presidente Volodímir Zelenski en 2025, contó a la BBC que se enteró del fraude cuando amigos y familiares le preguntaron, alarmados, si estaba bien. Su fotografía, tomada durante su servicio en Avdiivka, ilustraba publicaciones que afirmaban que había sido capturada y “castigada”. “Es prácticamente imposible hacer algo”, dijo sobre sus denuncias ante Telegram. “Quiero que la gente sepa que este tipo de fraude existe y que no caiga en la trampa”.

Otras mujeres relataron experiencias similares. Lesia Palahniuk, concejala regional de Chernivtsi, se reconoció en publicaciones con lenguaje obsceno en canales rusos y afirmó que esa exposición deja a las mujeres cargando con una vergüenza que no les corresponde. Oleksandra, una ciudadana rusa que se ofreció como voluntaria para luchar por Ucrania, dijo que vio sus fotos reutilizadas entre 2022 y 2024 en tantos canales que dejó de seguirlas, e incluso encontró montajes que combinaban su rostro con un cuerpo desnudo.

De las más de 6.500 publicaciones identificadas, la BBC señala que casi 5.400 ya fueron eliminadas, aunque siguen apareciendo otras nuevas, algunas con indicios de automatización, como textos idénticos publicados de forma simultánea en varios canales. Telegram no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC. Desde febrero de 2026, el regulador de medios ruso restringió el uso de la aplicación en su territorio por presuntos incumplimientos de la ley local, aunque la medida ha tenido poco efecto, pues los usuarios rusos siguen accediendo mediante VPN.