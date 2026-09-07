Se posesiona la nueva SuperSubsidio que deberá desenredar la ‘Telaraña Azul’ en Comfenalco Antioquia

La abogada Edna María Tafur fue posesionada como nueva Superintendente del Subsidio Familiar, luego de su nombramiento mediante el Decreto 1366 del 4 de septiembre de 2026, firmado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. El nombramiento se produce en un contexto en el que el Gobierno Nacional mantiene seguimiento sobre el funcionamiento de las cajas de compensación y busca que estas cumplan su función social bajo criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad. De hecho, la nueva funcionaria tendrá entre sus principales tarea desenredar la llamada “Telaraña Azul”, una presunta red política que quiere permanecer al mando de Comfenalco Antioquia y que fue denunciada por el propio Ministerio de Trabajo. La posesión estuvo a cargo de Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, quien destacó que la nueva funcionaria tendrá una responsabilidad central en la vigilancia de los recursos administrados por las cajas de compensación familiar.

La posesión de Edna Tafur se realizó en Montería durante la visita de la ministra del Trabajo a Comfacor. FOTO CORTESÍA.

Desde su nuevo cargo, Tafur deberá reforzar las labores de inspección, vigilancia y control sobre estas entidades y velar por que los recursos destinados al bienestar de millones de familias colombianas sean administrados de manera adecuada. El acto de posesión se realizó en Montería, durante una visita de la ministra del Trabajo a la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Comfacor.

Edna Tafur tendrá como tarea poner en orden Comfenalco Antioquia

La recuperación de las cajas de compensación intervenidas, como Comfenalco Antioquia, estará entre las prioridades planteadas por Tafur al asumir el cargo. “Vamos a avanzar en la recuperación de las cajas intervenidas, con transparencia y rigor. Esos recursos se respetan y deben estar al servicio de la gente”, afirmó la nueva Superintendente del Subsidio Familiar. Su gestión estará enfocada en fortalecer la inspección, vigilancia y control de las cajas de compensación, entidades que administran recursos destinados a programas y servicios de bienestar para millones de familias colombianas. El nuevo cargo también implica supervisar que esos recursos sean manejados con transparencia, eficiencia y responsabilidad, de acuerdo con la función social que deben cumplir las cajas. Consulte: Así era como Petro y Trujillo querían ‘atornillarse’ en Comfenalco, pero la justicia los frenó Con su llegada a la Superintendencia del Subsidio Familiar, Tafur asumirá además el seguimiento de procesos de recuperación de entidades intervenidas, en un momento en el que el Gobierno Nacional busca reforzar los controles sobre el sistema de compensación familiar.

¿Qué es la ‘Telaraña Azul’?

De acuerdo con la información conocida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, existen señalamientos sobre la posible actuación de una estructura de intereses políticos denominada “Telaraña Azul”. Según esos señalamientos, dicha estructura presuntamente buscaría mantener el control de Comfenalco Antioquia. Sin embargo, hasta el momento se trata de acusaciones que deberán ser verificadas por las autoridades competentes. La Fiscalía General de la Nación y los organismos de control serán los encargados de establecer si los hechos denunciados ocurrieron, determinar quiénes estarían detrás de las actuaciones señaladas y definir las responsabilidades correspondientes. Entérese: Asamblea de Comfenalco Antioquia se mantiene para el 31 de agosto, tras choque entre nuevo interventor y director (e) La ministra López fue enfática en advertir que la Caja no puede convertirse en un instrumento de intereses particulares. “Comfenalco Antioquia no tiene dueño político. Es de los trabajadores antioqueños. No vamos a permitir que intereses particulares se apoderen de la Caja ni de sus recursos. La vamos a defender”, enfatizó la ministra.

La protección de los recursos

Durante la jornada, Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, afirmó que la protección de los recursos de los trabajadores y el adecuado funcionamiento de las cajas de compensación serán una prioridad para el Gobierno Nacional. “Es un honor, desde los territorios y desde mi querido departamento de Córdoba, posesionar a la doctora Edna María Tafur Mejía. Tenemos una responsabilidad enorme: cuidar los recursos de los trabajadores y garantizar que las cajas de compensación estén verdaderamente al servicio de las familias colombianas. Esa será una prioridad de este Gobierno”, afirmó la ministra.

¿Cuál es la trayectoria profesional de Edna Tafur?

Tafur es abogada, especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho. Cuenta con 22 años de trayectoria profesional en áreas relacionadas con dirección jurídica, gestión institucional, gobierno corporativo y trabajo social con comunidades. Antes de asumir la Superintendencia del Subsidio Familiar, desarrolló actividades profesionales en los sectores de la salud, la protección social y el bienestar laboral. También señaló que hace parte de Todos Somos Corazón, organización desde la cual, según explicó, ha trabajado en iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Tafur también explicó que desde su infancia ha tenido afinidad con la política, debido a que varios integrantes de su familia han ocupado cargos públicos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . En su presentación personal destacó además su sensibilidad por el medio ambiente, que atribuyó a la influencia de sus padres y al trabajo que ellos han desarrollado en asuntos relacionados con el campo. Asimismo, señaló que tiene una convicción profunda sobre la importancia de la seguridad como elemento fundamental para garantizar la calidad de vida de las personas. Le puede gustar: MinTrabajo asegura que la “Telaraña Azul, cercana a Petro”, quiere mantener el control de Comfenalco Antioquia

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