Denuncian lanzamiento de explosivo en Segovia: al menos 10 viviendas habrían resultado afectadas

Una fuerte detonación alteró la tranquilidad de varias familias que habitan en una zona rural ubicada en los límites entre Segovia, Antioquia, y Santa Rosa del Sur, Bolívar. Organizaciones comunitarias denunciaron que un artefacto explosivo cayó el pasado 6 de septiembre, en horas de la mañana, en el sector conocido como barrio Chino, en inmediaciones de las veredas Paraíso y Mina Nueva. De acuerdo con la Corporación por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), la Guardia Campesina Gcaena y el Comité Agrominero del Nordeste Antioqueño (Ciana), el explosivo cayó dentro de un entable minero artesanal ubicado en medio del caserío. Lea más: Defensoría emite alerta en El Bagre, Antioquia, por toque de queda y violencia de grupos criminales: Hay una “gobernanza armada ilegal” Las organizaciones aseguran que la explosión provocó afectaciones en varias viviendas y dejó a la comunidad en medio del miedo y la incertidumbre. En el lugar, según su denuncia, permanecen familias dedicadas a la minería artesanal, incluidos niños, adolescentes, adultos y personas mayores.

La denuncia apunta a unidades militares, pero no hay confirmación oficial

Las organizaciones señalaron como hipótesis a integrantes del Batallón de Selva N.° 55 y del Batallón de Infantería N.° 57 con sede en El Bagre, y responsabilizaron de manera política a las autoridades nacionales. Sin embargo, es importante precisar que esa afirmación corresponde exclusivamente a la denuncia de las organizaciones de la zona y no ha sido confirmada de manera oficial.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento de los batallones mencionados, del Ministerio de Defensa ni de otra autoridad militar que atribuya el lanzamiento del artefacto o explique las circunstancias en que ocurrió.

La denuncia sostiene que el lugar no era un objetivo militar y que allí se encontraba solo población civil. A partir de ese argumento, consideran que pudo haberse producido una vulneración de las normas del Derecho Internacional Humanitario, particularmente del principio de distinción entre población civil y actores armados. Luego del episodio, los denunciantes hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo, las personerías de Santa Rosa del Sur, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Procuraduría, la Contraloría y el Ministerio del Interior, además de organismos internacionales de derechos humanos. Entérese: Ataques de disidencias con drones y hostigamientos armados golpean al Cauca La solicitud es que se adelante una investigación independiente sobre el hecho, se establezcan las circunstancias del lanzamiento del explosivo y se determine si hubo afectaciones a población civil. El reclamo parte de una preocupación mayor, y es que los enfrentamientos y las operaciones militares en esta zona terminen impactando a comunidades que viven en áreas rurales donde la presencia institucional es limitada y donde la minería artesanal representa el principal sustento para muchas familias. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: