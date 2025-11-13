Ante riesgo de millonaria demanda, la BBC se disculpó con Trump tras polémica por montaje engañoso de discurso

El presidente del Consejo de administración de la BBC, Samir Shah, envió una “carta personal” de disculpa a Donald Trump, anunció la cadena, después de que el grupo difundiera un documental con un montaje engañoso de un discurso del presidente estadounidense.

Samir Shah “envió una carta personal a la Casa Blanca para decirle claramente al presidente Trump que él y la empresa lamentan” el montaje de ese discurso, indicó la BBC en un comunicado.

“Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se montaron esas imágenes, rechazamos firmemente que exista base legal para una denuncia por difamación”, agregó el grupo audiovisual británico, cuyos abogados respondieron a los de Trump.

“La BBC no tiene previsto retransmitir el documental ‘Trump: ¿una segunda oportunidad?’ en ninguna de sus plataformas”, aseguraron.

Trump había advertido el martes que se veía “obligado” a amenazar a la BBC con acciones legales tras la edición engañosa de uno de sus discursos.

El presidente amenazó con reclamar 1.000 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios a la BBC por difamación si el grupo no se disculpaba y no retiraba el documental que contiene ese mensaje engañoso antes de este viernes.

Por su parte, la BBC se disculpó públicamente por la edición de uno de los discursos de Trump que daba la impresión de que el presidente había instado a la “acción violenta” antes del asalto al Capitolio estadounidense en 2021.

El documental de la BBC se emitió el año pasado dentro del programa ‘Panorama’.