x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ante riesgo de millonaria demanda, la BBC se disculpó con Trump tras polémica por montaje engañoso de discurso

Donald Trump había amenazado con reclamar mil millones de dólares a la cadena británica por haber distorsionado sus declaraciones en un documental.

  • La cadena BBC se pronunció por un documental que presuntamente engañó a los espectadores al editar declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump. FOTO: XINHUA | GETTY
    La cadena BBC se pronunció por un documental que presuntamente engañó a los espectadores al editar declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump. FOTO: XINHUA | GETTY
Agencia AFP
13 de noviembre de 2025
bookmark

El presidente del Consejo de administración de la BBC, Samir Shah, envió una “carta personal” de disculpa a Donald Trump, anunció la cadena, después de que el grupo difundiera un documental con un montaje engañoso de un discurso del presidente estadounidense.

Samir Shah “envió una carta personal a la Casa Blanca para decirle claramente al presidente Trump que él y la empresa lamentan” el montaje de ese discurso, indicó la BBC en un comunicado.

“Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se montaron esas imágenes, rechazamos firmemente que exista base legal para una denuncia por difamación”, agregó el grupo audiovisual británico, cuyos abogados respondieron a los de Trump.

“La BBC no tiene previsto retransmitir el documental ‘Trump: ¿una segunda oportunidad?’ en ninguna de sus plataformas”, aseguraron.

En contexto: La BBC se juega su credibilidad y prestigio por manipulación de discurso de Trump: ¿se retractará o aceptará millonaria demanda?

Trump había advertido el martes que se veía “obligado” a amenazar a la BBC con acciones legales tras la edición engañosa de uno de sus discursos.

El presidente amenazó con reclamar 1.000 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios a la BBC por difamación si el grupo no se disculpaba y no retiraba el documental que contiene ese mensaje engañoso antes de este viernes.

Por su parte, la BBC se disculpó públicamente por la edición de uno de los discursos de Trump que daba la impresión de que el presidente había instado a la “acción violenta” antes del asalto al Capitolio estadounidense en 2021.

El documental de la BBC se emitió el año pasado dentro del programa ‘Panorama’.

Respondiendo en una entrevista en la cadena Fox News, grabada el lunes, sobre si iba a demandar a la BBC Trump respondió: “Supongo que tengo que hacerlo, ¿por qué no?”.

Creo que tengo la obligación de hacerlo, porque no se puede permitir que la gente haga eso”, añadió, sin confirmar si había iniciado formalmente los trámites para presentar una demanda por difamación.

Engañaron al público y lo han admitido”, aseguró.

A raíz de la controversia, el director de la BBC y el principal responsable de informativos de la organización dimitieron el domingo.

Lea aquí: Estados Unidos pone fin al cierre gubernamental más largo de su historia tras millonarias pérdidas

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida