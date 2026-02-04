x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Me trae recuerdos muy dolorosos de mi matrimonio”: caso Epstein reabre heridas en la vida conyugal de Melinda French con Bill Gates

En la nueva publicación de los archivos sobre los delitos sexuales relacionados con Jeffrey Epstein, se hicieron varias menciones del cofundador de Microsoft en correos electrónicos que se encontraban en borrador. Su exesposa Melinda French Gates se refirió al tema.

  • Melinda French Gates habló sobre la mención de Bill Gates en los archivos de Jeffrey Epstein. FOTO: GETTY
    Melinda French Gates habló sobre la mención de Bill Gates en los archivos de Jeffrey Epstein. FOTO: GETTY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Una tormenta de gran magnitud han desatado las nuevas publicaciones sobre los archivos del señalado delincuente sexual Jeffrey Epstein. En febrero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una enorme cantidad de documentos —más de tres millones de páginas— relacionados con las investigaciones sobre Epstein, en el marco de procesos judiciales y leyes de transparencia.

En estos archivos aparecen nombres de políticos, filántropos y músicos, así como registros que incluyen conversaciones, chats, correos electrónicos y otros materiales. La divulgación ha provocado un intenso debate público y consecuencias políticas.

Lea también: Bill Gates y Melinda French están oficialmente divorciados

Uno de los casos más notorios es el del exembajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, quien anunció su salida de la Cámara de los Lores en medio de la polémica por sus vínculos pasados con Epstein y las acusaciones que han surgido a raíz de los documentos, aunque hasta ahora no existe una condena judicial en su contra.

El expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa, Hillary, testificarán a finales de febrero ante el Congreso de Estados Unidos sobre sus lazos con Epstein. Por otro lado, Trump afirmó que en esta nueva tanda de publicaciones no figura vinculado a los delitos del empresario en su isla privada, llamada Little Saint James, la cual está situada en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, en el Caribe.

La mención de Bill Gates

Lo que ha causado mayor asombro es la mención del empresario y filántropo Bill Gates en los nuevos archivos revelados sobre Epstein, especialmente en emails, eventos sociales e incluso en fotografías donde posa junto al señalado delincuente sexual.

Bill Gates. FOTO: AFP
Bill Gates. FOTO: AFP

En un borrador de correo electrónico, por ejemplo, se menciona que Gates presuntamente había contraído una infección de transmisión sexual luego de sostener encuentros con “mujeres rusas”, y que Epstein habría contribuido en la búsqueda de medicamentos para tratar dicha ITS. Según ese mismo texto, el cofundador de Microsoft supuestamente había querido que esos medicamentos le fueran suministrados de manera encubierta a su entonces esposa Melinda French Gates.

Hasta el momento no existen pruebas que confirmen la veracidad de las afirmaciones contenidas en esos correos. Bill Gates sí ha reconocido que tuvo trato con Epstein, aunque también señaló que dicho vínculo se dio en el marco de relaciones filantrópicas a través de su fundación y que para él fue un “error” entablar incluso conversaciones con Epstein.

La reacción de Melinda French Gates

Melinda French Gates, una empresaria y también filántropa que se divorció de Gates en 2021 tras 27 años de matrimonio, ha reaccionado a las nuevas revelaciones sobre los archivos de Epstein y la mención de su exesposo.

En una entrevista para el podcast Wild Card, de NPR (National Public Radio), afirmó que esta situación ha sido “personalmente difícil”, ya que le trae a colación “momentos muy, muy dolorosos” de su anterior matrimonio.

“Creo que estamos teniendo un ajuste de cuentas como sociedad, ¿verdad? Ninguna chica, ninguna chica debería ser puesta en la situación en la que Epstein las ponía, y lo que sea que estuviera pasando con toda la gente que lo rodeaba. Recuerdo tener la edad de esas chicas, recuerdo que mis hijas tenían esas edades... y para mí ha sido difícil”, expresó Melinda French Gates.

“Es difícil cuando esos detalles surgen de repente, porque traen recuerdos de momentos muy, muy dolorosos de mi matrimonio. Pero ya he superado eso. Simplemente me alejé y seguí adelante. Estoy realmente en un lugar inesperado y complejo en mi vida”, agregó.

Melinda French Gates, de 61 años, es cofundadora de la Bill & Melinda Gates Foundation y tiene formación en informática y economía, además de un MBA. Es madre de tres hijos y trabajó en Microsoft durante los primeros años de la empresa.

Con información de AFP*

Siga leyendo: Con salpicaduras a monarquías y a funcionarios de EE. UU., se cierra un capítulo de los archivos Epstein

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida