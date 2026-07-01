Sin freno: el brote de ébola deja más de 400 muertos y 1.406 casos confirmados en RD del Congo

Alrededor de 440 personas han perdido la vida en República Democrática del Congo (RDC) por causa del brote de ébola declarado a mediados del pasado mes de mayo en el noreste del país, que deja ya más de 1.400 casos confirmados, así como un total de 192 pacientes recuperados.
El Ministerio de Comunicación congoleño informó en su más reciente balance, con corte al 30 de junio, que el país acumula 1.406 casos confirmados, 438 fallecidos, 192 personas recuperadas y 609 pacientes que permanecen en atención.
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