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50 años del Ébola y aún no existe una vacuna que cubra todas sus variantes

La ciencia busca una vacuna contra el reloj para frenar el nuevo brote en el Congo; son más de 500 casos sospechosos y 130 muertes reportadas.

  • El virus registra una mortalidad de entre el 30% y el 50%, lo que mantiene en alerta a los equipos médicos y refuerza la urgencia de contener el brote. Foto: AFP
    El virus registra una mortalidad de entre el 30% y el 50%, lo que mantiene en alerta a los equipos médicos y refuerza la urgencia de contener el brote. Foto: AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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El avance letal de la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) ha puesto a la comunidad científica en máxima alerta, pues a diferencia de crisis sanitarias anteriores, no existe una vacuna aprobada para esta variante específica. Esta situación obliga a las autoridades sanitarias y organismos internacionales a evaluar el uso de fármacos y vacunas experimentales, mientras intentan contener la propagación del virus en varias zonas del país.

Hasta hace poco, la lucha contra el Ébola parecía tener un camino trazado. En 2023, la RDC llevó a cabo una exitosa campaña de inmunización en la que cerca de 55.000 trabajadores de primera línea fueron vacunados en las provincias de Ituri y Kivu Norte. Aquella estrategia fue considerada un...

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