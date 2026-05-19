50 años del Ébola y aún no existe una vacuna que cubra todas sus variantes

El avance letal de la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) ha puesto a la comunidad científica en máxima alerta, pues a diferencia de crisis sanitarias anteriores, no existe una vacuna aprobada para esta variante específica. Esta situación obliga a las autoridades sanitarias y organismos internacionales a evaluar el uso de fármacos y vacunas experimentales, mientras intentan contener la propagación del virus en varias zonas del país. Hasta hace poco, la lucha contra el Ébola parecía tener un camino trazado. En 2023, la RDC llevó a cabo una exitosa campaña de inmunización en la que cerca de 55.000 trabajadores de primera línea fueron vacunados en las provincias de Ituri y Kivu Norte. Aquella estrategia fue considerada un...