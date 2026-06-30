El brote de ébola en RD del Congo ya es el tercero más grave de la historia: suma 377 muertes

La República Democrática del Congo (RDC) informó que el brote de ébola declarado el 15 de mayo en el este del país ha dejado 1.307 casos confirmados y 377 fallecidos hasta el 28 de junio, según datos oficiales difundidos por las autoridades sanitarias. La epidemia, cuyo epicentro se ubica en la provincia de Ituri, se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, mientras organismos internacionales mantienen el seguimiento de la situación debido al riesgo de propagación regional y a la declaración de emergencia sanitaria emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Comunicación y Medios y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la tasa de letalidad del brote es del 28,8 %. Además, 615 pacientes permanecen en aislamiento u hospitalizados y 180 personas se han recuperado de la enfermedad. Las autoridades indicaron que el rastreo de contactos alcanza el 87,3 %, una de las principales estrategias para contener la transmisión del virus.

La epidemia se originó en Ituri y se extendió a Kivu del Norte y Kivu del Sur. FOTO: AFP

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Gobierno intensifica medidas de respuesta y pide seguir las recomendaciones sanitarias

Ante el avance del brote, el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, anunció un plan nacional de respuesta valorado en 319 millones de dólares para fortalecer las acciones de control de la enfermedad. El mandatario aseguró que “los primeros medios necesarios ya han sido movilizados de urgencia por parte del Gobierno para apoyar las operaciones sobre el terreno, limitar la propagación de la enfermedad y salvar al mayor número de personas posibles”. Asimismo, hizo un llamado a la población de las zonas afectadas y del resto del país para seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. “Hago un llamamiento a nuestros compatriotas en las zonas afectadas, así como a toda la población, a que permanezcan vigilantes, responsables y disciplinados”, afirmó Tshisekedi. El presidente añadió que “El ébola no es un rumor ni motivo de vergüenza. Es una emergencia sanitaria que exige responsabilidad, solidaridad y verdad”. También pidió a la ciudadanía cumplir las medidas de prevención al señalar: “Les pido a todos que respeten las instrucciones de las autoridades sanitarias, observen las medidas de higiene, reporten de inmediato cualquier caso sospechoso, eviten prácticas de riesgo y no se dejen engañar por la desinformación”, además de apelar a la “disciplina colectiva” y la “solidaridad nacional” para enfrentar la emergencia. Por su parte, el Gobierno exhortó a la población a continuar «aplicando las medidas de prevención: lavarse las manos con regularidad, limitar los contactos de riesgo y basarse exclusivamente en la información difundida por las autoridades sanitarias», al advertir que «los rumores ponen en peligro vidas».

La OMS mantiene la emergencia sanitaria y considera bajo el riesgo de expansión global. FOTO: Xinhua

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Expansión del brote y evaluación internacional

El brote comenzó oficialmente en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, aunque la OMS estima que el virus circulaba en esa zona aproximadamente dos meses antes de su declaración oficial. El organismo calificó la situación, el 17 de mayo, como “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Fuera de la RDC, Uganda ha confirmado 20 contagios de ébola, de los cuales 15 corresponden a casos importados desde territorio congoleño, incluidos dos fallecimientos. Además, Francia notificó su primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola, correspondiente a un médico que regresó tras participar en una misión en la RDC. La OMS indicó que el brote corresponde a la cepa Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, y para la que actualmente no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico. El organismo considera “alto” el riesgo de expansión en África subsahariana y “bajo” el riesgo de propagación a escala global.

La epidemia ya es la tercera más grande registrada por ébola y la vigilancia continúa. FOTO: Colprensa

Uno de los mayores brotes registrados