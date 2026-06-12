Encontraron un cadáver frente al estadio donde entrena la Selección de Irán en México

Un cadáver en estado de descomposición fue hallado en el maletero de un carro estacionado frente al estadio en México donde entrena la selección de fútbol de Irán durante el Mundial de Fútbol 2026, constató AFP este viernes.

El vehículo, una camioneta Toyota gris, estaba en el estacionamiento de un supermercado frente al estadio Caliente de Tijuana, que el combinado persa usa a diario y que está próximo a su hotel.

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El Team Melli se vio forzado a última hora a instalarse en México, y no en Estados Unidos, donde estaba previsto inicialmente, como consecuencia de la guerra que mantiene enfrentadas a Washington y Teherán.

Al abrir el automotor este viernes, la policía enfrentó un fuerte hedor putrefacto. Efectivos, protegidos con trajes de seguridad, inspeccionaron el cuerpo en el lugar antes de retirarlo.

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La Fiscalía de Tijuana informó a la AFP que una patrulla descubrió el carro, y al inspeccionarlo “constató en la parte trasera de la cajuela una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia”.