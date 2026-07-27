¿Qué implica que De la Espriella gobierne desde Barranquilla con sedes alternas en Medellín y Cali?

A pocos días de su posesión, el presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que no ejercerá sus funciones desde la Casa de Nariño, sino que dividirá su despacho entre el Palacio de San Carlos en Bogotá y una sede en Barranquilla, desde donde realizará, incluso, consejos de ministros. La decisión, que el mandatario electo enmarca en su promesa de gobernar “desde cada rincón de la patria” y no únicamente desde el centro del país, abre un interrogante logístico de fondo: ¿cómo operará la relación diaria entre el jefe de Estado y el aparato ministerial, que permanece concentrado en Bogotá? Lea también: ¿Qué busca De la Espriella al poner un “gerente especial” para Bogotá? Esto dijo Galán ante el anuncio

La sede en Barranquilla

La capital del Atlántico se prepara. Cerca de la Vía 40 (avenida que conecta prácticamente a toda la ciudad), en las instalaciones de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso, mejor conocido como Batallón Paraíso, comenzaron las obras para adecuar esta infraestructura como sede de Presidencia. También ha dicho que lo hará desde el edificio del Palacio de la Aduana, al centro de la ciudad. Así lo confirmó la semana pasada el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. “Vamos a apoyar a la presidencia de la República en la construcción de la sede de nuestro presidente Abelardo de la Espriella para que tenga donde despachar”, dijo. No se pierda: De la Espriella anuncia al jurista Mauricio Gaona como embajador ante las Naciones Unidas La orden del mandatario regional es la adecuación de una sede lista, cómoda, tecnológicamente bien dotada y con todas las facilidades y comodidades.

La posesión en Cali

La decisión de trasladarse a Barranquilla hace parte de un plan más amplio de descentralización que también contempla sedes alternas en Medellín y en Cali. En esta última ciudad, de hecho, sería su posesión, en caso de que lo apruebe el Congreso. La nueva solicitud fue presentada por el presidente electo, quien explicó que desistió de realizar la ceremonia en Popayán por las afectaciones derivadas de la actividad volcánica en el suroccidente del país. El mandatario electo agregó que el aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, “ha permanecido cerrado más de una tercera parte del tiempo en los últimos 20 días”, razón por la que solicitó respetuosamente que la sesión solemne del Congreso se lleve a cabo en la capital del Valle del Cauca. Conozca: De la Espriella nombrará a otros dos paisas: David Tamayo en la UNGRD y Mauricio Tobón como embajador en México A pesar de que asegura que la medida es para frenar la centralización, las críticas por el elevado costo siguen sobre la mesa. Entre la logística del evento y la transmisión, el costo asciende a $5.950 millones, cerca de $950 millones más que la posesión de Gustavo Petro en 2022. En términos exactos, el incremento es de aproximadamente 19%, aunque, ajustado por inflación, el costo sería casi igual. Pero esa cifra no incluye los gastos que implicaría el traslado de la ceremonia fuera de Bogotá. Además de eso, en medio de una alocución presidencial, que ya acostumbra a realizar cada domingo, el presidente De la Espriella anunció la creación de una gerencia especial para Bogotá. Según dijo, se tratará de una instancia encargada de coordinar la ejecución de proyectos estratégicos en la capital y fortalecer la relación entre el Gobierno nacional y la administración distrital. Amplia información: De la Espriella tendría sede alterna en Medellín: así va el empalme del gobierno entrante con Antioquia Durante esta intervención difundida en sus redes sociales, De la Espriella aseguró que el nuevo equipo tendrá como misión atender asuntos que, a su juicio, quedaron pendientes durante el actual gobierno. Además, agregó que “pondré un equipo especial bajo la batuta de un gerente que ponga al día todas las ejecuciones que Bogotá no ha recibido de la Nación (...) Mi gobierno se pondrá al día con los problemas y pendientes de Bogotá. Seguridad, en primera instancia, que es lo que más me preocupa; transporte masivo y todos esos dolores de nuestra amada capital”.

¿Es viable despachar desde Barranquilla?

Los cuestionamientos sobre las facilidades de empezar a despachar desde la capital del Atlántico no son menores. Actualmente, la mayoría de los ministerios funciona en el mismo sector del centro bogotano donde está la Casa de Nariño, lo que le permite al presidente convocar y reunirse en persona con sus funcionarios en cuestión de minutos. Lea también: Así se eliminarán 229 cargos en el gobierno de De la Espriella: desaparecerán dos consejerías de Derechos Humanos Con el nuevo esquema, esa cercanía física desaparece. Aunque la tecnología permitiría sostener comunicaciones, no es lo mismo coordinar decisiones de gobierno a distancia que tener a los ministros a pocas cuadras. A esto se suma que De la Espriella tampoco estará de forma permanente en Barranquilla, pues ha anunciado que pasará varios días en distintas regiones liderando los llamados puestos de mando unificados (PMU). En diálogo con EL COLOMBIANO, el politólogo Felipe Murillo de la Universidad Eafit señaló que esto no representa, en sentido estricto, una descentralización del poder, en la medida en que no se transfieren funciones formales a la Alcaldía de Barranquilla ni se crean dependencias subordinadas del Ejecutivo en las regiones; se trataría, más bien, de una apuesta logística y simbólica frente al centralismo bogotano. Lea también | Menos burocracia, cambios al Acuerdo de Paz y empleo por mérito: las claves de la nueva alocución de De la Espriella En la práctica, la Casa de Nariño en Bogotá seguiría albergando algunas entidades, pese a que el mandatario electo no residirá allí, mientras avanza su plan de convertirla en un museo abierto al público, un cargo que le dejó a la ministra de Cultura designada, Paola Holguín.

Polémica por cierre de embajadas

En medio de los debates sobre si se logrará o no la descentralización y austeridad que prometió De la Espriella en campaña, también surgió otra pregunta: ¿de dónde saldrá el dinero que se deberá gastar para efectuar tantos cambios? La respuesta, según el presidente electo, estaría en el cierre de 17 embajadas y 15 consulados. Según explicó De la Espriella, la medida hace parte de un proceso de “optimización” con el que busca reducir gastos y concentrar la presencia internacional del país en lugares que considere estratégicos. Ahora, el mandatario electo aseguró que el cierre de estas sedes no significaría, en la mayoría de los casos, una ruptura de relaciones diplomáticas, salvo con Cuba y Nicaragua. No se pierda: Posesión de Abelardo de la Espriella: Senado deberá votar otra vez para definir si se hace en Cali; ¿cuánto costará? Sin embargo, una embajada no solo representa un costo administrativo, sino que funciona como una herramienta de presencia política, comercial y de protección para ciudadanos colombianos en el exterior. Entre las embajadas que serían cerradas están las de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Nicaragua, Haití, Chequia, Etiopía, Ghana, Malasia, Haití, Hungría, Malasia, Senegal, Sudáfrica y Rumania. También anunció que pedirá que no se haga efectiva la apertura de la embajada en Palestina que “nunca llegó a entrar en funcionamiento”. Una de las principales consecuencias es que se reduzca la capacidad de interlocución directa con gobiernos de regiones donde Colombia tiene intereses económicos, de cooperación o seguridad. Por ejemplo, según explicó Óscar Palma, profesor de la Universidad del Rosario, el cierre de la embajada en Sudáfrica reducirá la presencia colombiana en uno de los países con mayor peso político y económico del continente africano.

Algo similar ocurriría en Malasia, donde Colombia mantiene vínculos comerciales con el sudeste asiático, o en Argelia, un actor relevante del norte de África. Si bien es cierto que la ausencia física de una misión diplomática no elimina las relaciones entre países, puede dificultar la gestión diaria de acuerdos, la promoción de inversiones, la cooperación técnica y la atención de asuntos bilaterales.

Y es que esta decisión responde, según Eduardo Velosa, profesor de la Universidad Javeriana, más a un mensaje político que a un impacto real en las finanzas del Estado. “Es una decisión desafortunada y de alguna manera populista en el sentido en que manda un mensaje de austeridad”, aseguró. Según Velosa, “uno de los grandes perjudicados, por supuesto, serán los colombianos residentes en estos países, especialmente aquellos que tengan consulados lejanos”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas