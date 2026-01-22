Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, compró en 2019 una mansión en Italia con sueldo de vendedora

En 2019, Camilla Fabri llevaba una vida en Italia que contrastaba con sus ingresos declarados en ese país. Desde 2012 figuraba como auxiliar de ventas a tiempo parcial en una tienda de ropa, con un salario anual reportado de 1.840 euros. La conocida esposa del señalado testaferro de Nicolás Maduro llevaba una vida lujosa en ese entonces. Tanto así que firmó un contrato de arrendamiento mensual de 5.800 euros. La justicia italiana ya los sentenció a ambos a una pena de más de un año de prisión. Esta es la historia.

En 2016, Fabri firmó un contrato de arrendamiento por una casa ubicada en el exclusivo barrio Parioli, en Roma, con un canon mensual de 5.800 euros, una cifra difícil de conciliar con sus ingresos hasta el momento declarados. Un año después, en 2017, amplió aún más ese contraste al adquirir un Range Rover Evoque, valorado en 54.500 euros.

No obstante, si de por sí estos lujos no fuesen suficientes, llegó el 1 de octubre de 2018. Ese día, Camilla Fabri compró un apartamento en la cuarta planta del edificio ubicado en Via dei Condotti 9, una de las direcciones más lujosas de la capital italiana y sede de la reconocida joyería Bulgari. El inmueble tuvo un costo total de 4,923 millones de euros, incluidos los gastos inmobiliarios, según estableció el medio italiano Corriere della Sera.