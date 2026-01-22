x

Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, compró en 2019 una mansión en Italia con sueldo de vendedora

Tanto Saab como Fabri ya fueron sentenciados por la justicia italiana gracias a este caso que involucra el delito de lavado de dinero.

  • Nicolás Maduro recibió al empresario colombiano Alex Saab en Caracas tras ser liberado por EEUU en el 2023. Foto: Colprensa.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En 2019, Camilla Fabri llevaba una vida en Italia que contrastaba con sus ingresos declarados en ese país. Desde 2012 figuraba como auxiliar de ventas a tiempo parcial en una tienda de ropa, con un salario anual reportado de 1.840 euros. La conocida esposa del señalado testaferro de Nicolás Maduro llevaba una vida lujosa en ese entonces. Tanto así que firmó un contrato de arrendamiento mensual de 5.800 euros. La justicia italiana ya los sentenció a ambos a una pena de más de un año de prisión. Esta es la historia.

En 2016, Fabri firmó un contrato de arrendamiento por una casa ubicada en el exclusivo barrio Parioli, en Roma, con un canon mensual de 5.800 euros, una cifra difícil de conciliar con sus ingresos hasta el momento declarados. Un año después, en 2017, amplió aún más ese contraste al adquirir un Range Rover Evoque, valorado en 54.500 euros.

No obstante, si de por sí estos lujos no fuesen suficientes, llegó el 1 de octubre de 2018. Ese día, Camilla Fabri compró un apartamento en la cuarta planta del edificio ubicado en Via dei Condotti 9, una de las direcciones más lujosas de la capital italiana y sede de la reconocida joyería Bulgari. El inmueble tuvo un costo total de 4,923 millones de euros, incluidos los gastos inmobiliarios, según estableció el medio italiano Corriere della Sera.

Gracias a la documentación que obtuvo ese diario, los recursos para esta adquisición provinieron del Reino Unido y fueron canalizados a través de Kinlock Investment, una empresa dirigida por Lorenzo Antonelli, entonces novio de la hermana de Fabri. La estructura financiera incluía acciones en manos de un fideicomiso británico y de una empresa registrada en Dubái.

La sucesión de operaciones —el elevado arriendo, el vehículo de alta gama y la compra del apartamento en una de las zonas más exclusivas de Roma— dejó al descubierto un patrón financiero que difícilmente se podía explicar a partir de los ingresos oficialmente declarados por la joven en el país europeo.

Esta información fue suficiente para activar un informe inmediato ante la Fiscalía. Así las autoridades lograron rastrear el origen de los fondos, confiscar los bienes e identificar un complejo esquema internacional de lavado de dinero. Acá entra Saab.

Según la investigación, la red se originó en Venezuela, pasó por empresas fantasma ubicadas en paraísos fiscales, tuvo un punto de tránsito en el centro de Roma y fue interceptada antes de que los recursos llegaran a Rusia. El entramado habría sido administrado por el empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, junto con su hermano Luis Alberto, y esposo de la nueva propietaria de los bienes incautados.

Hoy cuentan con una pena de un año y dos meses de prisión para Saab y de un año y siete meses para su esposa, Fabri, en un acuerdo firmado con la Fiscalía de ese país el 30 de octubre de 2025.

Lea también: Justicia italiana impone pena superior a un año de prisión al barranquillero Álex Saab por lavado de dinero

