Esposa de presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, fue excluida del Gobierno de Venezuela

La esposa del empresario colombiano acusado de ser testaferro del depuesto Nicolás Maduro salió definitivamente del gobierno interino de Venezuela, tras el anuncio este martes 24 de marzo de un nuevo encargado de un programa migratorio que dirigía.
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La Asamblea Nacional anunció la designación de Mervin Maldonado como jefe de la llamada Gran Misión Vuelta a la Patria, en lugar de Camilla Fabri.