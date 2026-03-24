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Esposa de presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, fue excluida del Gobierno de Venezuela

Mervin Maldonado asumirá la jefatura de la Gran Misión Vuelta a la Patria, desplazando de forma definitiva a Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, del esquema gubernamental interino, según lo informó la Asamblea Nacional.

  • La reestructuración del poder en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro suma un nuevo capítulo con el cese oficial de Camilla Fabri, la esposa del empresario Alex Saab. FOTO: Tomada de redes sociales @CamillaFSaab
    La reestructuración del poder en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro suma un nuevo capítulo con el cese oficial de Camilla Fabri, la esposa del empresario Alex Saab. FOTO: Tomada de redes sociales @CamillaFSaab
  • La salida de Camilla Fabri de los programas sociales de repatriación sella el desmantelamiento de la red de influencia que ella y su esposo, Alex Saab, construyeron en los últimos años. FOTO: AFP
    La salida de Camilla Fabri de los programas sociales de repatriación sella el desmantelamiento de la red de influencia que ella y su esposo, Alex Saab, construyeron en los últimos años. FOTO: AFP
  • Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, y Nicolás Maduro. FOTO: Tomada de redes sociales @CamillaFSaab
    Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, y Nicolás Maduro. FOTO: Tomada de redes sociales @CamillaFSaab
Agencia AFP
hace 2 horas
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La esposa del empresario colombiano acusado de ser testaferro del depuesto Nicolás Maduro salió definitivamente del gobierno interino de Venezuela, tras el anuncio este martes 24 de marzo de un nuevo encargado de un programa migratorio que dirigía.

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La Asamblea Nacional anunció la designación de Mervin Maldonado como jefe de la llamada Gran Misión Vuelta a la Patria, en lugar de Camilla Fabri.

La salida de Camilla Fabri de los programas sociales de repatriación sella el desmantelamiento de la red de influencia que ella y su esposo, Alex Saab, construyeron en los últimos años. FOTO: AFP
La salida de Camilla Fabri de los programas sociales de repatriación sella el desmantelamiento de la red de influencia que ella y su esposo, Alex Saab, construyeron en los últimos años. FOTO: AFP

Fabri —de origen italiano— ya antes fue cesada como viceministra en Relaciones Exteriores. Su esposo, Alex Saab, también integró el gabinete de Maduro después de volver al país en 2023 en un canje de prisioneros con Estados Unidos, donde enfrentó un juicio por lavado de dinero.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez lo destituyó como ministro de Industrias el 16 de enero. Rodríguez asumió el poder a la caída de Maduro, capturado en una incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero.

El empresario también salió del ente responsable de la captación de inversiones internacionales. Sin embargo, hasta ahora no ha sido visto en público desde entonces, detallaron las autoridades.

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, y Nicolás Maduro. FOTO: Tomada de redes sociales @CamillaFSaab
Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, y Nicolás Maduro. FOTO: Tomada de redes sociales @CamillaFSaab

Era el encargado de las importaciones para el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2021. Venezuela lo calificó de “secuestro” mientras lo defendía como un “héroe” que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

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