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En camionetas con cuerpos apilados, familias en Venezuela trasladan a sus muertos a la morgue tras el colapso hospitalario

Familiares que lograron recuperar los cuerpos de sus seres queridos tras los terremotos en Venezuela han debido trasladarlos en vehículos particulares ante el colapso de los servicios funerarios y hospitales; aseguran que tendrán que cremarlos debido al avanzado estado de descomposición.

  • Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela ya dejan casi 1.000 muertos y 50.000 desaparecidos. Foto: AFP
    Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela ya dejan casi 1.000 muertos y 50.000 desaparecidos. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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Una camioneta pick-up con varios cuerpos apilados en bolsas blancas aguardaba hoy sábado 27 de junio frente a la morgue de Carcas: ante el colapso de los hospitales tras los terremotos en Venezuela, son los deudos quienes trasladan hasta allí a sus familiares fallecidos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron casi 1.000 muertos, 50.000 desaparecidos y un panorama de devastación en el país, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas.

Yessica Mendoza llegó a la morgue en la madrugada con el cuerpo de su hija. Lo tuvo que trasladar en un auto particular a falta de servicios funerarios.

Su hija, Yesimar Rodríguez, de 25 años, y su yerno Jhomel Anaya, 26 años, quedaron bajo los escombros cuando el edificio donde vivían se vino abajo el miércoles por los violentos sismos que convirtieron a su ciudad, La Guaira, en la zona cero de esta tragedia.

“Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda”, dijo esta madre de 43 años. En apenas una hora, la AFP vio llegar a la morgue al menos tres camionetas con cuerpos tapados con bolsas y sábanas. A su paso, los vehículos dejaban un olor a descomposición.

Un funcionario que guardó el anonimato por no estar autorizado para hablar dijo que desde el viernes han llegado al menos 200 muertos a esta morgue, sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense de Venezuela.

Mendoza narró que decidió llevar a su hija a la morgue “porque el seguro social está colapsado” y en el hospital de Catia la Mar de La Guaira “los muertos estaban tirados en el suelo”.

El viernes hallaron el cuerpo de la hija de Yessica Mendoza y el de su yerno había aparecido un día antes.

“Los vamos a cremar porque ya están en un proceso muy avanzado de descomposición y no los podemos velar”, narra la mujer con amplias ojeras en el rostro.

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