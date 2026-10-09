El ahorro de agua avanza en Medellín y el Valle de Aburrá, pero aún no alcanza para evitar el racionamiento

Vale la pena precisar que de este reservorio toman el servicio de agua potable las comunas de Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria (centro de Medellín).

Los reportes del conglomerado de servicios públicos indican que en los domicilios que se surten del embalse de Piedras Blancas, el ahorro ha llegado en promedio a 82 litros por día, lo que quiere decir que sigue existiendo una brecha de 10 litros frente a la meta propuesta para alcanzar un punto de equilibrio que permita no pensar en el racionamiento.

Si bien todavía no se han alcanzado las metas propuestas, la semana que culmina tuvo importantes avances en la campaña de ahorro de agua en Medellín y el Valle de Aburrá frente al resecamiento de las fuentes del acueducto, según reportó EPM.

“Es un tema muy positivo porque entre todos nos estamos empezando a preparar para este fenómenos de El Niño; igualmente las lluvias nos han favorecido un poco y los niveles se han incrementado en algunos puntos; sin embargo, es importante seguir insistiendo en la necesidad de intensificar mucho más esos ahorros, apuntó el gerente ( e ) de Acueducto y Alcantarillado de EPM, León Arturo Yepes.

Además, en las viviendas que dependen de la represa La Fe (La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y sur de Medellín), el ahorro ha alcanzado el 72% de la meta, al generarse un ahorro de 51 litros por día en promedio por cada casa. Para este caso, la meta son 70 litros, y eso significa que la diferencia en contra todavía es de 19 litros.

Por último, en los hogares que beben del embalse Riogrande II, localizado en San Pedro, la meta ha permanecido más rezagada, pues el ahorro esperado solo se ha cumplido en un 48,6% con un registro de 34 litros por día ahorrados en tanto que la meta es de 70 litros por día en promedio por cada hogar. Es importante precisar que de allí se surten Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín.

Yepes instó a no bajar la guardia, pues, ya el Ideam pronosticó que hay un alto porcentaje de que el fenómeno de El Niño de finales de 2026 y principios de 2027 sea el más intenso de toda la historia reciente.

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“Entonces, prepararnos para diciembre, para el primer trimestre del año 2027 es fundamental; la invitación a nuestros usuarios a ese ahorro permanente y a intensificar las buenas prácticas de ahorro”, puntualizó el funcionario.