El ahorro de agua avanza en Medellín y el Valle de Aburrá, pero aún no alcanza para evitar el racionamiento

Si bien todavía no se han alcanzado las metas propuestas, la semana que culmina tuvo importantes avances en la campaña de ahorro de agua en Medellín y el Valle de Aburrá frente al resecamiento de las fuentes del acueducto, según reportó EPM.
Le recomendamos leer: Sigue el racionamientos en Medellín por El Niño: pese a lluvias, ahorro fue insuficiente
Los reportes del conglomerado de servicios públicos indican que en los domicilios que se surten del embalse de Piedras Blancas, el ahorro ha llegado en promedio a 82 litros por día, lo que quiere decir que sigue existiendo una brecha de 10 litros frente a la meta propuesta para alcanzar un punto de equilibrio que permita no pensar en el racionamiento.
Vale la pena precisar que de este reservorio toman el servicio de agua potable las comunas de Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria (centro de Medellín).