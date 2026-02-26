Otro golpe al Cartel Jalisco Nueva Generación: capturan a alias El Hacha, líder de una de las células de la organización criminal

Las autoridades mexicanas asestaron un nuevo golpe estratégico a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la captura de Isaac Moreno Romero, alias El Hacha, identificado como un presunto operador regional clave de la organización.

El operativo para su arresto se llevó a cabo en la localidad de San Miguel Contla, perteneciente al municipio de Santa Cruz, Tlaxcala. Allí, Moreno Romero fue ubicado por fuerzas federales mientras se desplazaba en un vehículo sin placas de circulación.

Al marcarle el alto y realizar una revisión preventiva, los efectivos hallaron entre sus pertenencias diversas dosis de narcóticos y una granada de fragmentación.

Debido a estos hallazgos, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En la operación participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

Según autoridades mexicanas, alias El Hacha es señalado como el líder de una célula criminal con origen en el estado de Nayarit, desde donde presuntamente coordinaba actividades delictivas que se extendían hasta la región central del país, particularmente en Tlaxcala.