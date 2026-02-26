Cargadores individuales de carros eléctricos ponen en jaque energía de conjuntos residenciales

La movilidad eléctrica en Colombia dejó de ser promesa y se volvió realidad comercial. Pero el crecimiento acelerado de vehículos eléctricos está abriendo un frente inesperado: la estabilidad eléctrica en unidades residenciales. Según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, en 2025 se vendieron cerca de 254.000 vehículos en el país, de los cuales 19.000 fueron eléctricos. La participación aún es pequeña en proporción, pero el ritmo de expansión es suficiente para poner presión sobre la infraestructura existente. Lea más: Colombia, el país con mayor aumento de ventas de carros en Latinoamérica en 2026

Ventas de vehículos eléctricos en Colombia 2025 y presión sobre infraestructura

La llegada de más fabricantes de vehículos eléctricos al mercado colombiano ha puesto sobre la mesa un asunto clave: la demanda de cargadores en propiedades residenciales. El reto ya no es solo vender carros. Es garantizar que exista una infraestructura de carga que crezca al mismo ritmo. Y ahí aparece el verdadero cuello de botella. En teoría, cada propietario puede instalar su cargador. En la práctica, la acometida eléctrica y el transformador del conjunto residencial no crecen a la misma velocidad que las compras de vehículos. Son bienes comunes, con capacidad finita. Cuando cada copropietario solicita su punto de carga, las administraciones y consejos reciben peticiones masivas. “Quiero mi cargador” se vuelve una constante en las asambleas. Sin una planeación colectiva, la suma de decisiones individuales puede afectar la operación de la red interna del edificio.

El cuello de botella eléctrico en conjuntos residenciales

El problema también es de infraestructura. Cada usuario hace su instalación, pero el transformador es común. Llegará un momento en que, por capacidad, no “cabrá” un cargador más. Sin inversiones mayores en subestaciones y transformadores, la operación eléctrica del conjunto podría verse comprometida. Y cuando eso ocurra, la discusión será incómoda: ¿quién puede cargar y quién no? Es, en palabras del sector, como decidir quién puede usar la piscina y quién debe quedarse por fuera. Existen soluciones tecnológicas de balanceo de carga que distribuyen la potencia disponible. Pero requieren que los cargadores estén gestionados bajo un mismo sistema. Si cada instalación es independiente, coordinar se vuelve complejo y costoso. Lea aquí: Las claves del mejor enero en ventas de vehículos en diez años, ¿efecto de la subida del salario mínimo?

Estaciones de carga comunitaria: alternativa para evitar sobrecargas