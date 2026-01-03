Delcy Rodríguez dice que el gobierno chavista desconoce el paradero de Nicolás Maduro

“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.

Minutos antes el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y su esposa tras lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación caribeña.

“Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama”, indicó Rodríguez en el audio.

La vicepresidenta es la primera en la línea de sucesión del poder en Venezuela.

Rodríguez reiteró que los “aviones de defensa integral de la nación” quedan activos, después de que el gobierno de Maduro denunciara una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y declarara un estado de excepción.

Según comentaristas internacionales que hablaron con la prensa extranjera, Rodríguez sería la encargada legalmente de reemplazar a Maduro. Sin embargo, no todos están convencidos que ella tenga la suficiente influencia en los militares para asumir completamente el poder. Más allá de esto, se informó que los ataques de los Estados Unidos incluyeron intervenciones en los estados Miranda y La Guaira, vecinos de la capital, así como Aragua.

Uno de los objetivos en Caracas fue el fuerte militar Tiuna, el más importante del país. De momento no se conocen si las operaciones produjeron víctimas mortales