¿Quiénes son los “lefebvrianos”? Así es la “célula” ultraconservadora de obispos excomulgados por el papa

Los lefebvrianos, conocidos oficialmente como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), son un movimiento católico tradicionalista fundado en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre. En las últimas décadas han mantenido una relación de conflicto con el Vaticano por su rechazo a parte de las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II.
El grupo volvió a ser noticia esta semana luego de que el Vaticano confirmara este jueves la excomunión de seis obispos vinculados a la fraternidad, tras la consagración de cuatro nuevos obispos realizada el miércoles en Écône, Suiza, sin el mandato del papa León XIV, una decisión que la Santa Sede calificó como un acto de carácter cismático conforme al derecho canónico.