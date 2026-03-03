Libro que expone detalles sobre el caso Epstein llegará a Colombia en junio

Se trata de La chica de nadie, el libro de memorias de Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas más relevantes en este escándalo que ha sacudido al mundo entero. La editorial Planeta anunció que el 3 de junio llegará esta obra a las librerías de Latinoamérica y España. Lea: ¿Qué ha contado Gisèle Pelicot sobre el caso que la convirtió en símbolo feminista mundial? Este libro fue publicado originalmente en inglés en octubre de 2025 con el título Nobody’s Girl y es “el legado póstumo de Virginia Roberts Giuffre, la mujer cuya valentía resquebrajó los muros de la impunidad”, dijo la editorial en un comunicado. Hasta ahora, La chica de nadie ha sido traducido a más de veinte idiomas y ha revelado más detalles sobre el caso de Jeffrey Epstein, el multimillonario que fue la figura central de uno de los mayores escándalos de abuso sexual y tráfico de menores de las últimas décadas.

Giuffre, quien se sucidió en 2025, escribió este libro como una dedicatoria a todas las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual. Durante dos años trabajó en sus memorias junto a la escritora estadounidense, Amy Wallace. En él aparecen fotografías inéditas del archivo de Virginia y relata momentos que marcaron su vida, como su primer abuso sexual cuando tenía solo 15 años o las veces en que fue forzada a tener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés.

¿Quién fue Virginia Giuffre, la mujer que alzó la voz contra los hombres más poderosos del mundo?

Giuffre fue clave para que el caso de Epstein saliera a la luz. En mayo de 2009, con el seudónimo “Jane Doe 102”, presentó una demanda civil contra el magnate y su cómplice, Ghislane Maxwell, por abuso y explotación sexual.