Así trabaja el científico con “el trabajo más peligroso del mundo” dentro del reactor de Chernóbil

A casi 40 años del desastre nuclear de Chernóbil, todavía hay personas que deben ingresar a las profundidades del reactor destruido para vigilar uno de los lugares más contaminados del planeta. Entre ellas está Anatolii Doroshenko, un investigador de 38 años cuya rutina laboral ha sido descrita por algunos expertos como “el trabajo más peligroso del mundo”.
Su labor se desarrolla en el interior del reactor 4 de la planta nuclear de Chernóbil, en Ucrania, escenario de la explosión ocurrida el 26 de abril de 1986 y considerada una de las peores catástrofes nucleares de la historia.