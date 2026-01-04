Cilia Flores, la otra ficha del régimen: Estados Unidos acusa a la esposa de Maduro de ser clave del cartel de los soles

Los reflectores apuntaron primero a Nicolás Maduro, pero en los pasillos judiciales de Estados Unidos la atención se mueve con fuerza hacia su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro. Para el Gobierno estadounidense, la llamada en Caracas “primera combatiente” no es un personaje secundario, sino una pieza central del engranaje político, económico y criminal que sostuvo al chavismo durante casi tres décadas. Ambos fueron capturados el sábado 3 de enero durante la operación militar estadounidense “Determinación Absoluta”, ejecutada por la Fuerza Delta, que los extrajo de Caracas en menos de cuatro horas. Los dos enfrentarán procesos judiciales en Nueva York por narcotráfico y narcoterrorismo.

Cilia Flores capturada.

La escena en Nueva York: esposas, cansancio y silencio

Cilia Flores fue la primera en bajar de la tanqueta blindada que los trasladó desde el aeropuerto internacional Stewart hasta el Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn. Iba esposada, con semblante serio, mientras observaba a Maduro descender con dificultad, quejándose de dolor en los pies y calzando chancletas sobre medias blancas. “Happy new year, good night. ¿Good night es que se dice?”, alcanzó a decir Maduro, agotado. “Sí, good night”, le respondió ella. La escena, breve y casi doméstica, contrastó con la magnitud del expediente judicial que ambos enfrentan.

Conozca más: Entre 20 años de prisión y cadena perpetua: lo que viene para Maduro si es hallado culpable de los delitos Inicialmente se pensó que la captura de Flores obedecía a una estrategia de presión contra Maduro. Sin embargo, la Fiscalía estadounidense sostiene que su rol es mucho más profundo. Para agencias como el FBI, la CIA y la DEA, Flores conoce los hilos del dinero, las rutas del narcotráfico y los pactos que sostuvieron al régimen. Su nombre aparece decenas de veces en el indictment (escrito de acusación) que cursa en una corte federal de Nueva York, junto a altos jerarcas del chavismo y al hijo mayor del mandatario, Nicolás Ernesto Maduro Guerrero, alias “el príncipe”.

El cartel de los soles y las acusaciones por sobornos

La acusación de Estados Unidos es contundente. Según los fiscales, el gobierno de Maduro utilizó durante años el poder del Estado para promover y proteger el narcotráfico, enriqueciendo a la élite política y militar. En ese esquema, la familia presidencial ocupa un lugar privilegiado. A Flores se le acusa de haber recibido sobornos de organizaciones criminales para permitir la salida de aviones cargados con cocaína colombiana. En particular, se menciona su presunta coordinación con Néstor Reverol Torres, exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas, para asegurar el paso de narcovuelos a cambio de pagos millonarios.

Además, según la acusación, Maduro encabezó un gobierno “corrupto e ilegítimo” que usó el poder estatal para facilitar el narcotráfico internacional. Ese dinero, dice la Fiscalía, financió y enriqueció a la élite política y militar, incluidos Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín. Pero el expediente va más allá y apunta directamente a la familia presidencial: “Ese narcotráfico a gran escala concentró poder y riqueza en manos de la familia Maduro Moro, incluyendo a su esposa, la supuesta primera dama, Cilia Adela Flores, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerrero”. En definitica, a Flores se le acusa de recibir sobornos de organizaciones criminales para permitir la salida de aviones cargados con cocaína colombiana desde territorio venezolano hacia Centroamérica y Estados Unidos. En contexto: ¿Quién cobrará la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro?

Más que primera dama, Cilia tenía poder político propio

Lejos del estereotipo ceremonial, Cilia Flores construyó una carrera política sólida. Abogada, exdiputada, procuradora general y presidenta de la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011, fue la primera mujer en ocupar ese cargo. También integró la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En Caracas, incluso sectores del chavismo la señalan como “el verdadero cerebro” del régimen. Por eso, no son pocos los que temen que sea una de las primeras en colaborar con la justicia estadounidense a cambio de beneficios carcelarios.

Primeras imágenes de Cilia Flores tras su llegada a Nueva York junto a Nicolás Maduro

Nacida en 1956 en Tinaquillo, Cojedes, Flores creció en condiciones humildes antes de mudarse a barrios populares del oeste de Caracas. Se graduó como abogada a los 32 años y su vida cambió tras el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez en 1992, cuando integró el equipo legal que defendió a los militares insurgentes. Allí conoció a Maduro. Desde entonces, sus trayectorias quedaron atadas al chavismo y a la figura de Chávez, a cuya sombra crecieron políticamente. Puede conocer: En videos | Así fueron las explosiones y sobrevuelos de Estados Unidos sobre Caracas Ambos crecieron a la sombra del fallecido líder bolivariano. Flores fue una colaboradora combativa de Chávez y luego una figura clave en la transición que llevó a Maduro al poder. No en vano, durante la campaña de 2013, Maduro la rebautizó como “la primera combatiente”, rechazando el concepto tradicional de primera dama.

Nepotismo, medios y escándalos familiares

Durante su gestión legislativa, Flores fue acusada de nepotismo por la contratación de decenas de familiares en la Asamblea Nacional. También incursionó en medios estatales con programas de televisión y radio, mientras su familia acaparaba titulares. En 2015, dos de sus sobrinos fueron arrestados por la DEA y condenados en EE. UU. por intentar traficar 800 kilos de cocaína desde el hangar presidencial de Maiquetía. Aunque fueron liberados en 2022 por un acuerdo humanitario, volvieron a ser sancionados tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.